أخبار اليمن : اليمن يواجه فلسطين بغياب محسن قراوي ومحمد بقشان

اليمن يواجه فلسطين بغياب محسن قراوي ومحمد بقشانيواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره المنتخب الفلسطيني، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، حيث ستشهدُ المباراة غياب قائد هجوم منتخبنا الوطني، محسن قراوي، والمدافع الأيسر محمد بقشان، بسبب الإنذارات.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الأخير في المجموعة الرابعة للتصفيات، برصيد 5 نقاط، وراء فلسطين وسنغافورة ولكل منهما 7 نقاط.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.