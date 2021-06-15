غدا .. انطلاق المؤتمر العربى الـ14 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمنى فى تونس

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى الـ 14 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمنى، والذى سيعقد حضوريا وعبر الدائرة التلفزيونية.





وذكر المكتب الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة، فى بيان له مساء أمس الإثنين، أنه سيشارك فى المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمنى وممثلوهم فى الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش عددا من البنود المدرجة على جدول أعماله، من بينها رؤية متكاملة حول دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب، وتجارب متميزة لعدد من الدول العربية فى هذا المجال، كما سيناقش دور الإعلام فى نشر الإرهاب والفكر المتطرف، وبرامج إعداد وتأهيل المتحدث الرسمى الأمنى.

ولفت إلى أنه سينعقد عقب المؤتمر، الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمنى، وممثلى وزارات الإعلام فى الدول العربية يوم الخميس المقبل، بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمنى فى وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن وزارات الإعلام فى الدول العربية، فضلا عن مشاركة جامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال"، واتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودى.

وتابع البيان أن الاجتماع سيناقش موضوعين رئيسيين، يتعلق الأول بمشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامى مع الأحداث الإرهابية، والثانى بمشروع الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامى مع قضايا التطرف والإرهاب، على أن ترفع الأمانة العامة توصيات كل من المؤتمر والاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.