خطوات تفعيل خدمة تواصل المتاحة عبر بوابة مقيم الإلكترونية، بسبب المشكلات التي تحدث في الجوازات عند تسجيل الدخول، أتاحت الجوازات في المملكة العربية السعودية خدمة تواصل جديدة تيسر على المواطن السعودي تسجيل الدخول، وصارت هذه الخدمة متاحة عبر منصة مقيم الإلكترونية.

بوابة مقيم

تعد بوابة مقيم هي البوابة الإلكترونية التي تختص بجميع العمليات الإلكترونية الخاصة بالمقيمين في المملكة السعودية.

تهتم البوابة باستخراج التأشيرات للمواطنين والتحقق منها، وتتحقق أيضاً من تقارير الزائر أو المقيم في المملكة.

ما هي خدمة مقيم

تقوم خدمة مقيم بالاطلاع على جميع البيانات الخاصة بموظفيها المقيمين في المملكة السعودية، وإتمام جميع معاملات الجوازات التي تخص المقيمين في المملكة إلكترونياً، وذلك عن طريق الاشتراك في خدمة مقيم ويكون ذلك بشكل فوري وسريع وفى أي مكان وفى أي وقت كان، ويستطيع المستفيد أن لا يلجأ إلى طلب المراجعة من مركز الجوازات.

أتاحت خدمة مقيم إلى المواطنين الاستفادة من المنشآت والخدمات التي تتيحها إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية.

الخطوات اللازمة للتسجيل في خدمة تواصل

تفعيل خدمة تواصل عن طريق الخطوات الآتية:

التوجه إلى بوابة مقيم، ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسمه وكلمة السر الخاصة به.

وفي حالة ظهور رسالة خطأ للمواطن، فسوف يظهر رابط للتواصل مع الجوازات السعودية وإرسال طلب.

وسوف تظهر بيانات المواطن، بعد ذلك يقوم بكتابة المشكلة ووصف المشكلة وإحضار المستندات الداعمة للمشكلة، بعد ذلك يتم تأكيد الطلب في الجوازات، بعد ذلك تظهر صفحة يوجد بها رقم الطلب وجميع البيانات.

ثم انقر على كلمة إرسال، سوف تظهر صفحة لإرسال الطلب، وتأكد أنه تم الإرسال بشكل ناجح ومعها رقم الطلب وكل البيانات الخاصة.

للتأكد من الطلب، يتم الضغط على كلمة تواصل، وإما أن يكون الطلب تحت المعالجة، أو يكون مغلق للرفض أو للإعادة إلى المواطن.

خطوات تفعيل خدمة تواصل عن طريق منصة أبشر

أتاحت الجوازات السعودية خدمة للتسجيل في بوابة مقيم عن طريق منصة أبشر وذلك من خلال الخطوات الآتية:

يتم التوجه إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول فيها على الحساب الخاص للمستخدم.

ويتم النقر على كلمة خدمات.

ثم النقر على كلمة جوازات.

وبعد ذلك النقر على كلمة خدمة تواصل.

ثم يضغط المواطن المستفيد على كلمة طلب جديد.

و النقر على كلمة تقديم طلب.

أعلنت إدارة الجوازات بالمملكة السعودية أن خدمة تواصل تعطي الفرصة للمستفيدين التواصل مع إدارة الجوازات السعودية وتصحيح أي خطأ ما موجود في الطلبات ومعالجة الملاحظات التي تواجه المستفيدين أثناء إنهاء معاملاتهم.