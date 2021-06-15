أسعار باقات الحج هذا العام وشروط تسجيل حجاج الداخل

تم الإعلان عن أسعار باقات الحج لهذا العام والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والتي تعد من أعظم الشعائر الدينية التي ينتظرها المسلمون من عام إلى عام للاستمتاع بقضاء مناسكها والتقرب إلى الله والدعاء علي جبل عرفة، ولكن للأسف جائحة فيروس كورونا المستجد مثلما أثرت على كل شيء منذ بدايتها أثرت أيضا على أداء مناسك الحج منذ عام ٢٠٢٠ ،وأخيرا هذا العام وبعد طول انتظار قررت المملكة عودة أداء مناسك الحج ولكن في حدود ضوابط معينة تتناسب مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين الحجاج.

قامت الوزارة الخاصة بالحج والعمرة بالمملكة يوم الأحد الماضي بفتح باب التقديم واستقبال طلبات الحج لهذا العام وذلك لحجاج الداخل من المواطنين وقامت بتحديد ثلاث باقات للحج هذا العام وهي:

الباقة الأولى باقة ضيافة مميزة في أبراج وسعرها ١٦. ٥٦٠ ريال سعودي.

الباقة الثانية ضيافة مميزة بمخيمات وسعرها ١٤. ٣٨١ ريال سعودي.

وثالثا باقة ضيافة مخيمات وسعرها ١٢. ١١٣ ريال سعودي.

قامت الوزارة الخاصة ب الحج والعمرة التأكيد على أن البرنامج الخاص بنقل الحجاج الذي تشمله باقة الحج الأساسية يشمل فقط التنقل داخل مكة وبين الأماكن المقدسة فقط سوف تتيح لمنشآت الحج إضافة برامج نقل اختيارية أخرى ذهابا وإياباً للقادمين من خارج حدود المملكة وشددت الوزارة على أن يكون عدد الركاب داخل كل حافلة فقط ٢٠ حاج.

كما تم الإعلان عن تعيين قائد لكل مجموعة من الحجاج داخل الحافلة كل ذلك في إطار الحفاظ على حياة الحجاج والمقيمين داخل المملكة والحد من انتشار الفيروس بين الحجاج أثناء أداء الفريضة.