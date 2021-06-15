نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 تعرف على خطوات الاستعلام عن النتائج عبر onec.dz

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، ينتظر الآلاف من أولياء الأمور في قلق وترقب موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، حيث أعلنت وزارة التعليم بدولة الجزائر عن أنه سوف يتم رفع درجات الطلاب عبر رابط موقع الديوان الوطني الخاص بالامتحانات والمسابقات، وخاصة بعد خروج تصريحات من السيد الوزير تفيد بأن نتائج الفصل الدراسي الثاني سوف تتاح في خلال أيام قليلة ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم الروابط الخاصة باستخراج النتيجة.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

منذ أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات هذا العام، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، وخاصة بعد اعلان الوزارة بأن النتائج سوف تكون متاحة عبر موقع فضاء اولياء التلميذ، بمجرد الانتهاء من تجهيز النتيجة، ليتمكن أولياء الامور في كافة أنحاء الولايات الجزائرية من الاطلاع عليها بشكل إلكتروني، ومن الجدير بالذكر أنه تم إلغاء الامتحانات العام الماضي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن هذا العام قام الطلاب بإجراء الامتحانات داخل اللجان الامتحانية مع تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية.

رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

اقترب موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، وذلك بعد التأكيد على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب ومن المنتظر الاعلان عن النتائج عبر موقع فضاء أولياء التلميذ برقم التسجيل في غضون أيام قليلة ،لذلك يجب على جميع أولياء التلاميذ أن يقوموا بالتسجيل عبر الموقع استعدادا لاستقبال النتائج، وقد حددت الوزارة بعض الخطوات التي يمكن لولي الأمر اتباعها ليحصل على النتيجة بكل سهولة تتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-