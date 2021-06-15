الخدمات التي يقدمها برنامج توكلنا وطريقة التسجيل والتحميل بالمملكة هو احد الخدمات الإلكترونية، التابعة لمنصة ابشر، وأطلقت بغرض تسهيل استخراج تصاريح التنقل فترة الحظر، لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة، وقد حظي التطبيق بإشادات العديد من المواطنين، فتقريبا أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين يستخدموا هذا التطبيق، ومن ثم تم تطوير تطبيق توكلنا، من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويساهم في الاكتشاف البكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيرس كرونا، في حالة ظهور الأعراض، ثم تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وبذلك من خلاله إنذار المواطنين بالمناطق المعزولة والموبئة بكرونا، ومن ثم يمكن الحصول على المساعدة الطبية، لأي حالة اشتباه عن البلاغ، كما يساعد البرنامج في الأمور التعليمية وعلاقته مع منصة مدرستي وقياس، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على الخدمات التي يقدمها البرنامج وكيفية التسجيل والتحميل.



الخدمات التي يقدمها برنامج توكلنا وطريقة التسجيل والتحميل بالمملكة

هناك خدمات كثيرة يقدمها تطبيق توكلنا بالمملكة يجب أن نتعرف عليها، فتسعى المملكة دوما على تقديم الخدمات، التي يحتجاها المواطنين والمقيمين بكل سهولة، وتتمثل الخدمات في:

يمكن طلب سيارة إسعاف من خلال التطبيق. يعرض مخالفات منع التجوال. تحذيرات بعدم الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكرونا. ثم يقدم أيضا خدمة العزل المنزلي، ومساعدة المريض بكل المعلومات الطبية. التعليمات للإجراءات الوقائية لمنع تفشي المرض. تتبع حالة الوفيات من كرونا والإصابات الجديدة.

وهناك خدمات اخرى يقدمها البرنامج وهي:

الحصول على تصريح تنقل أثناء فترة الحظر. ثم تصريح الرياضة والمشي لمدة ساعة واحدة في اليوم داخل الحي السكني. تصريح لحجز موعد طبي. تصريح مؤقت للسائق ، وهذا التصريح خاص بأصحاب تصاريح العمل. موافقة عمل من جهة العمل ويظهر في التطبيق.

ومن ثم يقدم التطبيق خدمات جديدة اخري وهي:

خدمة العنوان الوطني، وتحديثه، وإمكانية طباعته. المحفظة الرقمية، تمكنك من استعراض الوثائق الرسمية للمستخدم، مثل الهوية الوطنية والإقامة رقميا. الهوية الرقمية، تمكن المستخدم من استعراض هويته الوطنية. خدمة عرض المخالفات العامة، تمكن المستخدم من الاطلاع على مخالفاته في الأمن العام، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة السياحة، ووزارة الإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. العنوان الوطني، تمكن المستخدم من استعراض تفاصيل عنوانه الوطني، مع إمكانية مشاركة تفاصيل العنوان. خدمة مشاركة بطاقة الوضع الصحي. خدمة تصريح الحج، يمكن للحاج استعراض البيانات الخاصة بتصريحه وتفاصيله من خلال قائمة التصاريح.

بعد تحميل تطبيق توكلنا وتشغيله. اختيار تسجيل جديد. إدخال رقم الهوية للمواطنين، أو الإقامة للوافدين. تسجيل تاريخ الميلاد. الموافقة على الإقرار بالشروط. إدخال كلمة مرور، ثم تكرارها للتأكيد. تحديد مكان الإقامة على الخريطة الموضوعة بدقة. الإجابة على الأسئلة الصحية. تحديد التابعين لك في نفس مكان الإقامة. ثم الضغط علي ابدأ، للاستنفاده من خدمات البرنامج.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلناخدمة تعريف الجوال لتطبيق توكلنا

يجب تعريف رقم الهاتف المحمول لتطبيق توكلنا، للحصول على جميع الخدمات بدون أي مشاكل، ويتم تعريف الجوال على تطبيّق توكلنا، من خلال الخطوات التالية: