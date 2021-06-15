معدل السانكيام – نتائج شهادة التعليم الابتدائي tharwa education gov dz 2021 resultat

إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي معدلات الفصل الثاني 2021 بالجزائر، وذلك من وزارة التربية الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، tharwa education gov dz 2021 resultat، حيث انتهت فترة الامتحانات للمراحل الأساسية، ويترقب طلاب كافة الولايات الجزائرية الآن بعد التسجيل في فضاء اولياء التلاميذ كشف نقاط الاختبارات، استظهار نتائج السانكيام برقم التسجيل، وهو ما سنتعرف عليه الآن بالخطوات المبسطة.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

رابط موقع كشف النقاط cinq onec dz 2021 resultat، يوفر للجميع الحصول علي معدل الفصل الثاني الآن بكل سهولة، حيث أدي تلاميذ الولايات الجزائرية الاختبارات المطلوبة منهم، وقاموا بتجاوزها بنجاح باهر، وأصدرت الوزارة بيان يفيد أن عمليات التصحيح قائمة علي قدم وساق ليتم إصدار المعدلات يوم 16 من جوان الجاري، وتليه بقية الشهادات تتابعياً.

فور إعلان النتيجة، يمكن لجميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات cinq.onec.dz، ويمكنكم ترك تعليق بالاسم حتي يتم تنبيهكم قبل صدور النتيجة، والحصول عليها بالموعد المحدد، وذلك لأهمية هذه المرحلة الانتقالية في التعليم الأساسي بالجزائر، حيث يعتبر هو المرحلة المؤسسة لكل مراحل التعليم المقبلة.

فيديو شرح استظهار كشف النقاط

يتضح إلينا من الفيديو المبسط، كيفية التسجيل في موقع وزارة التربية للحصول علي كشف نقاط التلميذ، وذلك بكل سهولة عبر cinq onec dz 2021 resultat.

رابط نتائج السانكيام cinq onec dz

يستطيع جميع طلاب وطالبات الجزائر، الدخول إلي موقع نتائج التعليم الابتدائي في الجزائر. والحصول علي معدلات الفصل الثاني 2021 بالخطوات الآتية:

يتم الدخول إلي موقع الديوان الوطني لنتيجة ابتدائي ’’cinq.onec.dz’’.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

تسجيل الرقم السري الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

الضغط علي استظهار النتيجة.

هكذا تكونوا قادرين الحصول علي تقديراتكم، ومن يرغب في المساعدة، يمكنه ترك رقم التسجيل الخاص به. وسيتم تنبيهه فور إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 رسمياً.