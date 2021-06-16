طريقة الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرات 1443

الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرات 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب في مرحلة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون الموعد الذي ستقوم فية منصة قياس بعقد هذا الاختبار لجميع الطلاب حتي يمكنهم إستكمال المرحلة الجامعية لهم.

اختبار القدرات 1443

يعتبر ذلك الاختبار واحد من ضمن الاختبارات الدراسية التي تقدمها هيئة التدريب وتقويم التعليم في المملكة العربية السعودية إلي طلاب الثانوية العامة حيث إن هذا الاختبار يهدف بشكل كبير إلي معرفة مدي مستوي الطالب في مرحلة الثانوية العامة وأيضاً مدي قدرة الطالب ومستواة في تجميع المواد الدراسية بتلك المرحلة حيث يحتوي الأختبار علي أسئلة في تعتمد علي الذكاء.

طريقة التسجيل في اختبار قياس

لأن يقوم الطالب بالتسجيل في الاختبار يتوجب علية القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع قياس علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حساب الطالب عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار من القائمة الجانبية للموقع الاختبارات المتاحة.

يقوم باختيار منها اختبار القدرة المعرفية.

ينقر الطالب علي زر التسجيل.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

يكتب الطالب الأسم ثم رقم الهوية.

يقوم باختيار الاختبار المحوسب أو الرقمي.

يقوم بتحديد الموعد المناسب لإداء الاختبار.

مراجعة كافة البيانات التي إدخلها الطالب.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط علي زر التسجيل.

الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرات 1443

خصصت منصة قياس خدمة رقمية يمكن للطالب إن يعرف من خلالها مواعيد الاختبارات بسهولة حيث يكون ذلك من خلال أتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: