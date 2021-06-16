طريقة الاستعلام عن إسم الكفيل برقم الإقامة من أبشر 2021

الاستعلام عن إسم الكفيل برقم الإقامة يعتبر ذلك الأمر هو واحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون من الكفيل الحالي المسجل علية حيث إن ذلك من ضمن حقوق المقيم في المملكة والتي توفرها له حيث توفر المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في الفترة الحالية.

الاستعلام عن إسم الكفيل برقم الإقامة

خصصت وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة عبر منصة إبشر الإلكترونية الخاصة بها وذلك لأن تسهل علي المقيمين معرفة الكفيل وأيضاً وفرت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري للمقيمين حيث تهدف الحكومة السعودية إلي توفير كافة الحقوق والخدمات للمقيمين وتسهيل لهم إجراءت العمل داخل أراضي المملكة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن للمقيم إن يقوم بعلمية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع منصة أبشر حيث يكون ذلك عن طريق أتباع بعض الخطوات وهي تكون وفقاً للأتي:

الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية من الأعلي.

اختيار من الصفحة الجوازات.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الاستعلام عن الإقامة.

تقوم بكتابة رقم الإقامة للمقيم في المكان المخصص له.

كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك صلاحية الإقامة وموعد التجديد.

الاستعلام عن إسم الكفيل برقم الإقامة

يمكن للمقيم معرفة الكفيل إلكترونياً من خلال الخدمة التي وفرتها وزارة الداخلية حيث يكون ذلك عن طريق أتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي: