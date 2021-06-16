مركز دبي للإحصاء يؤكد تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8٪ شهد مؤشر أسعار المستهلك انخفاض ملحوظ للعام الثاني على التوالي بمعدل 3.02٪ للعام الماضي بالمقارنة بعام 2019، الذي انخفض فيه بمعدل 2.98٪، وقد ظهر هذا الانخفاض واضحا في قسم السكن، والمياه والكهرباء، الغاز، الوقود، والذي انخفض بنسبة 6.21٪، كما سجل النقل انخفاض بنسبة 6.71٪، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 10.27٪، أما قسم الملابس فقد سجل انخفاض بنسبة 3.36٪، وأخيراً قسم السلع والخدمات المتنوعة فقد سجل انخفاض بنسبة 0.41٪.لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8٪ من خلال السطور القادمة.

مؤشر أسعار المستهلك خلال مايو 2021

أسعار المستهلك خلال مايو، أوضحت تقارير مركز دبي للإحصاء انخفاض نسبة أسعار الاستهلاك لهذا العام خلال شهر مايو بنسبة 2.8٪ بالمقارنة مع نسبتها خلال مايو 2020، حيث انخفضت أسعار كل من السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.42٪، وبذلك انخفض المؤشر بمقدار 3.40 نقطة، أما قسم الطعام والشراب فقد انخفض بنسبة 3.70٪ وبالتالي انخفض المؤشر بمقدار 0.51٪، بينما انخفض نسبة القسم الخاص بالترفيه بنسبة 0.87 وبذلك انخفض المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وبالنسبة لقسم التبغ فقد انخفض بنسبة 0.55٪، وانخفض قسم الصحة بنسبة 0.04٪.

المؤشرات العامة لأسعار المستهلك 2021

بالنسبة المؤشرات العامة لأسعار المستهلك، بالمقارنة مع شهر مارس الماضي، فقد انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلك، وذلك نتيجة انخفاض أسعار أقسام السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود بنسبة 0.46٪ الأمر الذي أدى إلى انخفاض المؤشر بمقدار 0.18٪، أما قسم الترفية والثقافة فقد انخفضت نسبته بمقدار 1.77٪، مما أدى إلى انخفاض المؤشر بمقدار 0.03٪، أما قسم الأثاث والأدوات المنزلية فقد انخفضت نسبته بمقدار 0.11٪، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03٪.