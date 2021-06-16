موقع tharwa استخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 الجزائر (ابتدائي-متوسط-ثانوي) موقع فضاء أولياء التلاميذ

موقع استخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 الجزائر من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ للفصل الثاني تعتبر من عمليات البحث التي تتصدر محركات البحث المختلفة في هذا التوقيت بشكل كبير في جميع ولايات الجزائر المختلفة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية عن المواعيد الرسمية الخاصة بالإعلان عن نتائج الصف الثاني لجميع المراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، موقع استخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني ، حيث تم تفعيل الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج وهو الخاص بموقع فضاء اولياء التلاميذ المخصص لطرح نتائج الطلاب، نتابع رابط استخراج كشف نقاط نتائج الفصل الثاني 2021، وسوف نوضح من خلال هذا المقال تفاصيل الاستلام عن كشف نقاط الطلاب بجميع المراحل الدراسية عبر موقع ثروة التابع لوزارة التربية الوطنية.

موقع استخراج نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021

كشف نقاط الطلاب الصف الثاني 2021 تم التصريح خلال الأيام الماضية من قبل مصادر بوزارة التربية الوطنية بالجزائر عن انه قد تم الانتهاء بشكل رسمي من كافة الإجراءات الخاصة برفع النتائج الخاصة بالطلاب والمعدلات الخاصة بهم الكترونيا، حيث تتم الان عملياتها الدرجات استعدادا لكشف نقاط الطلاب والمعدلات رسميا عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، https://tharwa.education.gov.dz/ والذي أكدت وزارة التربية الوطنية ضرورة التسجيل به من قبل أولياء التلاميذ في جميع ولايات الجزائر للحصول على النتائج الخاصة بالأبناء إلكترونيا.

رابط كشف نقاط الطلاب موقع أولياء التلاميذ 2021

من الضروري اتمام عملية التسجيل في موقع اولياء التلاميذ الكترونيا من قبل أولياء الامور وذلك للحصول على النتائج من خلال الرابط التالي.