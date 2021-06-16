استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة بالسعودية والتصاريح الاستثنائية

استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة بالمملكة العربية السعودية هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بها, حيث تم الإعلان في وقت لاحق, عن أنه يمكن القيام باستخراج تصريح سفر لأحد أفاد الأسرة وذلك بشكل إلكتروني, ودون الحاجة لزيارة أحد المقرات الحكومية المختصة بذات الشأن. وعلي ذلك فإنه يتطلب من الراغب في الحصول علي الخدمة أن يكون له حساب علي منصة أبشر الإلكترونية, وإن لم يكن هناك حساب علي المنصة فيجب القيام بتسجيل دخول مستخدم جديد لدي منصة أبشر الإلكترونية. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة بالسعودية بالخطوات خلال هذا المقال.

أن يكون مدة صلاحية سريان التصريح هي نفس مدة صلاحية جواز السفر ولا تزيد عنها.

إذا كان الصريح مصدر علي جواز السفر فيكون مدة صلاحية سريانه هي (5) سنوات فقط.

في حال كون تصريح السفر مصدر علي الهوية الوطنية الذكية فيكون مدة صلاحية سريانه نفس صلاحية سريان الهوية الوطنية.

في حالة الرغبة في تجديد تاريخ السفر مع العلم أن ساري (باقي عدة أيام أو شهور) فيجب إلغاء القديم قبل الإقدام علي التجديد.

ضرورة سريان جواز السفر لجميع الراغبين في تجديد تاريخ السفر عدا دول الخليج.

يمكن اختيار أي عدد من الأفراد المضافين علي نفس جواز السفر لتجديد تصريح سفرهم دون غيرهم من الباقين.

يلتزم الأفراد المضافين علي نفس جواز السفر والراغبين في تجديد تصريح السفر بالنسبة لهم بجميع الضوابط والالتزامات الموقعة علي صاحب الجواز (من حيث سريان التصريح).

لا يجوز للأفراد المذكورين بالبند السابق السفر بدون مرافقة صاحب جواز السفر الأساسي والمدون به تصاريح سفرهم.

في حالة كون التصريح مصدر علي الهوية الوطنية فيشمل دول مجلس التعاون الخليجي فقط.

شرط أساسي للحصول علي الخدمة أن يكون الأفراد المطلوب استخراج تصريح سفر لهم ألا يقل عمرهم عن (21) عاماً ومن غير المتزوجين.

تسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

الدخول إلي أيقونة “خدمات أفراد الأسرة”.

اختيار “خدمات”.

خدمة “تصاريح سفر أفراد الأسرة” وإدخال كافة البيانات.

شروط استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة بالمملكة العربية السعوديةطريقة استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة بالسعوديةتصاريح السفر الاستثنائية للأفراد بالسعودية

أعلنت الجهات الحكومية المسئولة عن استخراج تصاريح السفر بأنه يوجد استثناء خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وإجراءات تعليق السفر لبعض الدول وهذا الاستثناء يضم الفئات التالية:

الموظفون الحكوميون.

العسكريون الذين لديهم مهام خارج البلاد.

وقد تم الإعلان عن بعض الشروط الهامة والضرورية للدخول وسط هذه الفئة وهي أيضا كالتالي:

تعذر قيام هذه الفئة لأداء مهامهم عن بعد.

ألا يكون من الإمكان تأجيل استخراج التصاريح.

أن تكون المشاركة أو اختيار الأفراد ضمن الفئات المشار إليها في أضيق الحدود.

كما أنه وجب التنويه عن أنه في حالة طلب تصريح استثنائي فيكون ذلك إلكترونيا من خال منصة أبشر الإلكترونية, وفي حالة إلغاء جواز السفر الأساسي لأي سبب وفي أي وقت يتم إلغاء تصاريح السفر المسجلة علي الجواز بالتبعية.