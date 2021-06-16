رابط بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442 – 2021 ، يبحث حجاج الداخل تلك الأيام عن روابط التسجيل لرحلات الحج والتي أصدرتها وزارة الحج و العمرة في المملكة خصيصًا لتيسير حجز رحلات الحج واختيار البرنامج الأنسب بأقل تكلفة ومجهود للمواطنين السعوديين ولجميع من يقيمون في المملكة من مختلف بلاد العالم.

رابط بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 1442 – 2021

منصة التسجيل الإلكتروني رحلات حج الداخل هي منصة أطلقتها الوزارة السعودية المختصة بشؤون الحج والعمرة لتسهيل الحجز لرحلات الحج وفقًا للإجراءات الاحترازية، خاصةً أن ذلك الموسم هو الثاني على التوالي الذي تقام فيه رحلات الحج مع تحديد شروط للتسجيل في ظل ظروف الوباء الذي غير مسارات العالم أجمع، لذلك قد حرصت الحكومة في المملكة العربية السعودية لمدة عامين على تشديد الأخذ بإجراءات الوقاية حفاظًا على أرواح الحجاج، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بإطلاق بوابة حج الداخل الإلكترونية.

تصريحات الوزارة عن كيفية التسجيل في الحج للعام 2021

أصدرت الوزارة المختصة بشؤون الحجاج في السعودية بيانًا صحفيًا منذ فترة يغطي كل التساؤلات بشأن كيفية التسجيل في رحلات الحج لهذا الموسم، وأجابت على العديد من أسئلة المواطنين خلال المؤتمر الصحفي الذي تمت إقامته، وفيما يلي أبرز العناوين التي تناولها المؤتمر.

حيث نوهت الحكومة السعودية على أن ذلك الرابط خاص فقط بالتسجبل لحجاج الداخل، وذلك يشمل المواطنين الحائزين على الجنسية السعودية، ويشمل أيضًا المقيمين في المملكة من جميع الجنسيات، كذلك فإنه يشمل المتقدمين الذين لم يسبق لهم الخروج لأداء الحج لهم الأولوية في التسجيل.

وللأسف لن تسمح الحكومة هذا العام بأداء فريضة الحج للحجاج الوافدين من خارج البلاد، حرصًا على إجراءات السلامة وخوفًا من تحورات الفيروس التي بدأت في الظهور مؤخًرا.

كما أن التسجيل لحجز رحلات الحج سوف يكون إلكترونيًا عن طريق الرابط، منعًا للاحتيال وتوفيرًا للجهد وأخذًا بإجراءات التحصن من الكورونا.

رابط التسجيل في رحلات الحج الداخلية

للقيام بالتسجيل عليك الدخول إلى الرابط التالي وملء البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار برنامج الحج المناسب من حيث التنظيم والتكلفة، ويتم هذا من خلال الدخول موقع وزارة الحج والعمرة والتسجيل في خطوات بسيطة، وبناء على ذلك سوف يكون من السهل التسجيل إلى حجاج الداخل عبر المسار الإلكترونية.