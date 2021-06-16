رابط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر، من الروابط الهامة لدي طلاب الشهادة الثانوية للتعرف على النتائج، التي من المقرر إعلانها في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، فقد أدي طلبة وطالبات البكالوريا الامتحانات، وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، وتقوم حالياً اللجان المخصصة للتصحيح ورصد الدرجات بالعمل بكامل طاقتها، للإسراع بالانتهاء من النتائج لإعلانها إلكترونياً، ضمن خطة وزارة التربية الوطنية بالتحول الرقمي في تقديم مختلف الخدمات، وخاصةً استخراج النتائج مثل نتائج السانكيام، وحرصاً على سلامة الجميع من العدوي بالفيروس، نوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي المباشر لمعرفة النتيجة وقت ظهورها.

الدخول على الموقع الرسمي “bac.onec.dz“. أو الدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. كتابة رقم التسجيل. الرقم السري. الإجابة على السؤال. الضغط على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتائج بكالوريا الجزائر 2021

إعلان نتائج الشهادات إلكترونياً

تقوم وزارة التربية الوطنية بإعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي، وشهادة التعليم المتوسط، وكذالك شهادة البكالوريا، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الجهة الوحيدة المختصة بذلك سواء إعلان النتائج أو إصدار الشهادات، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث عن الموقع والتعرف على موعد إعلان النتيجة، حتي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على مستقبل أبنائهم، فشهادة البكالوريا هي مرحلة فاصلة في حياة الطالب، فعليها يتحدد مستقبلة الجامعي ويتم تحديد الكلية التي سيدخلها حسب مجموعه الحاصل عليه في البكالوريا، لذلك تعتبر هذه الشهادة الطريق لتحقيق رغبات الطلاب من عدمه.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يقوم بتوفير جميع الوسائل والشروط التي تساعد في، حسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، لمختلف المراحل التابعة لوزارة التربية الوطنية، سواء في التسجيلات أو التصحيح أو إعلان النتائج، ولدي الديوان 9 فروع تابعه له ومنتشرة في ربوع الجزائر للمساعدة في تأدية مهامه وهي “فرع عنابة، أم البواقي، بجاية، الجزائر القبة، باتنة، البليدة، سعيدة، وهران، غرداية”.