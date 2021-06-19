عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda market السعودية في مجله بنده وموقع بندة الرئيسي

نقدم لسيادتكم عروض هايبر بنده اليوم المليئة بالمفاجئات لجميع عملائها على الكثير من المنتجات التي يحتاجها كل منزل يومياً، فبمجرد متابعة عروض بنده الأسبوعية سوف تجدون كل ما تحتاجون إليه، وليس فقط لسيدات البيوت، ولكن لكل فرد في العائلة، فهناك عروض متعددة على مستلزمات الصيف، وعلى الأجهزة الكهربائية، والتكييفات، وعلى لحوم بنده، ودجاج بنده، وغيرها من المنتجات.

عروض هايبر بنده اليوم

تقدم سلسلة محلات بندة في السعودية، وجميع الدول العربية العديد من الخصومات المميزة جداً طوال أشهر الصيف، وخاصة شهر يونيو، ومن ضمن هذه العروض عروض بنده على المنظفات، والمعقمات كالأتي: خصم جيد على منظف جف Jif، وعلى منظف الأرضيات من ديتول DETTOL بحجم الثلاث لترات، وكذلك على بخاخ منظف متعدد الإستعمالات بحجم النصف لتر، وعلى قاهر الشحوم من زماك، وكذلك على منظف دكتور بيكمان، وكذلك على السبراي المطهر من ديتول، وعلى المطهر والمنظف متعدد الإستعمالات من داك DAC للثلاثة لترات مع لتر مجاني.

خصومات هايبر بندة

خصومات مميزة جداً من بندة على منظفات الملابس، والأرضيات ومنها: عرض على منظف السوبر جل العجيب بوزن الكيلو، وعلى مطهر ومنظف سنوفا Sunova بحجم الـ3 لتر.

تنزيلات بنده الأسبوعية

عروض وخصومات من هايبر بنده على العديد من الورقيات، ومنها: عروضات على مفارش سفرة جراند ستار، وعلى مفارش السفرة القابلة للتحلل من هلا، وكذلك على العديد من المنتجات الورقية من ماركة جراند ستار Grand star الشهيرة، على ورق القصدير من ماركة سانيتا كلوب Sanita، وعلى ورق الخبز من سانيتا، وعلى ورق التغليف من نفس الماركة، وكذلك على مفارش السفرة من موج Maog، وكذلك على منتجات عالية الجودة من بنده ماركت.