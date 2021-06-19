اظهار نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني cinq.onec.dz

نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل، ساعات تفصلنا عن موعد صدور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 على مستوى الجزائر، حيث تقدم أكثر من 800 ألف تلميذ وتلميذه لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي 2021، وقد عقدت الامتحانات وسط إجراءات مشددة للوقاية من فايروس كورونا، أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الأمس 18 جوان عن موعد ظهور النتيجة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في تمام الساعة الرابعة عصرا من مساء اليوم السبت التاسع عشر من جوان.

نتائج السانكيام 2021

يترقب جميع التلاميذ من كافة الولايات الجزائرية لحظة استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، بعد أن أنهى المترشحين المتمدرسين من امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في الثاني من جوان الجاري، وقد أنهت جميع اللجان المركزية على مستوى الجزائر من تصحيح ومراجعة أوراق الامتحان، وسيتم رفعها اليوم عبر الرابط المتخصص لنتائج السانكيام الذي أصدره الديوان الوطني cinq.onec.dz حيث سيتم الاستعلام عن النتائج إلكترونيا.

رابط موقع الديوان الوطني

نوهت وزيرة التربية الوطنية التلاميذ و أولياء الأمور أن نتائج السانكيام ستظهر بشكل مباشر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2021، موضحة أن نسبة النجاح الأولية لنتائج شهادة التعليم الابتدائي قد بلغت 87.25% على مستوى الجزائر.

كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي

يمكن للتلاميذ الإطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 من خلال موقع الديوان الوطني، وموقع فضاء أولياء التلاميذ بالخطوات التالية :

الضغط على رابط موقع الديوان الوطني كتابة رقم التسجيل الذي حصلت عليه بداية السنة. كتابة الرقم السري في الخانة الصحيحة. الإجابة على السؤال الظاهر أمامك بالشاشة. النقر على أيقونة استظهار النتيجة

للتنوية فأن الرقم السري هو الأربعة أرقام الموجودة في أسفل استمارة الاستدعاء وهو مكون من 4 أرقام هي رمز المدرسة.