جدة - نرمين السيد - أعلنت إيطاليا إعادة فرض الحجر الصحى على الوافدين من المملكة المتحدة، بينما سيتاح للمسافرين من العديد من البلدان الأخرى الدخول بحرية إذا كان لديهم تصاريح صحية خاصة بكوفيد.





وقالت وزارة الصحة إن شرط الحجر الصحى الإلزامى للوافدين من المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 21 يونيو.

وكتب وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا على "فيسبوك": "وقعت اليوم قرارا جديدا يسمح بدخول الوافدين من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا واليابان على أن يكون بحوزتهم التصريح الأخضر".

وأوضح أن التصريح الأخضر هو عبارة عن شهادة صحية تثبت أن المسافر تلقى التطعيم أو شفى من إصابته بكوفيد أو يظهر سلبية الاختبار الذى خضع له.

وقال سبيرانزا إن الوافدين من المملكة المتحدة حيث ينتشر متحور "دلتا" الذى يعتبر الأكثر عدوى، سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحى 5 أيام وإجراء اختبار كورونا.

كما وسع الحظر المفروض على دخول أراضى بلاده، ليشمل الوافدين من الهند وبنغلاديش وسريلانكا.

وتتوقع إيطاليا زيادة عدد السياح هذا الصيف لمحاولة إنعاش قطاع السياحة الذى يمثل نحو 14 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى وتأثر كثيرا بالجائحة.

وتعتزم إلغاء شرط التزام الكمامات خلال النصف الأول من يوليو، وفقا للعديد من المسؤولين فى الحكومة.