عصراً نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام 2021 cinq.onec.dz موقع الديوان الوطني للامتحانات

رابط إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بالجزائر، من الموضوعات التي تحتل مكانة كبيرة في عمليات البحث حالياً، نظراً لما مر به العام الدراسي من تحذيرات وإجراءات بسبب وباء كورونا، فقد قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بعمل الترتيبات اللازمة، للخروج بالعام الدراسي لبر الأمان دون مشاكل، وتمثل ذلك في نظام التعليم عن بُعد وكذالك الإجراءات الوقائية خلال الامتحانات، فقد أدي نحو 853 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية العام 2021، وسط ظروف استثنائية وتخوفات من انتقال العدوي بفيروس كوفيد 19، ومن المنتظر إعلان نتائج السانكيام 2021، خلال الساعات القادمة نظراً لانتهاء لجان التصحيح من عملها وجاري تجهيز النتيجة للإعلان رسمياً، وتحديد موعد إعلانها الذي سيكون اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2021.

رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر

إعلان نتائج السانكيام 2021

يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان نتائج السانكيام لهذا العام، بعد أن تم إلغاء الاختبارات في العام الماضي بسبب فيروس كورونا، فتعتبر هذه النتائج هامة لدي العديد من الأهالي، لما يترتب عليه من استكمال باقي المراحل الدراسية، ومعرفة ما تم اكتسابه من معلومات تفيد الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية، هذا وقد تم إعلان نتائج الصفوف الانتقالية من خلال موقع فضاء التلاميذ، الذي سيكون متاح هو الأخر لاستخراج نتائج السانكيام 2021، وتستمر الوزارة في توفير النتائج إلكترونياً توفير على الأهالي والطلبة، بعدم الذهاب للمدارس والاختلاط والتزاحم تنفيذاً للتعليمات الصحية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

عقب إعلان مدير الامتحانات بالجزائر، عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للشهادة الابتدائية 2021، بدأ البحث عن رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث أنه هو المسئول عن الإعلان رسمياً عن النتائج لكافة الشهادات مثل نتائج البكالوريا، وتحديد موعد إعلانها واستخراجها إلكترونياً، وجاري الآن التجهيز للنتيجة من خلال المركز الإعلامي التابع للديوان، وسيتم إعلانها في 19 يونيو الجاري على أقصي تقدير.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

خصصت وزارة التربية الوطنية الجزائرية روابط إلكترونية، للتعرف على نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل، ومن هذه الروابط رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ، الذي يتم من خلاله استخراج كشف نقاط التلاميذ لمختلف المراحل، وقامت الوزارة بعمل تحديثات للموقع ليكون جاهز لعرض النتيجة، مع موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي أعلن عن توافر النتيجة عبر موقعه في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

من الوزارات الهامة في الحكومة الجزائرية، وتعمل على متابعة العملية التعليمية في الجزائر.

وتوفير أحدث الوسائل الداعمة للتربية والتعليم، لمواكبة حركة التطور الحاصل في المنطقة والدول الأجنبية.

وتحرص الوزارة على متابعة كل جديد لتقدمه للطلاب حتي تكون على قدر المنافسة الداخلية والخارجية.