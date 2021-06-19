رابط نتائج التعليم الابتدائي السانكيام 2021 برقم التسجيل فضاء الأولياء tharwa education gov dz

نتائج التعليم الابتدائي السانكيام 2021 ، في إطار حرصنا الدائم على رصد وتقديم أخر أخبار الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية نتعرف سوياً على موعد نتائج التعليم الابتدائي برقم التسجيل 2021 بجميع الولايات الجزائرية ، فقد بدأت اختبارات نهاية العام لطلاب شهادة السانكيام منذ أيام قليلة وسط إجراءات احترازية شديدة جداً نتيجة لتفشي وباء كورونا المستجد ووفقاً لتعليمات وزارة التربية الوطنية لمحاصرة هذا الوياء والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات، وسنرفق أدناه رابط نتائج التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل بالجزائر.

نتائج سانكيام 2021

نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل ، قبل أن نبدأ بتعريف تاريخ موعد نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بالجزائر نتعرف سوياً على أهم وأخر أخبار وزارة التربية الوطنية حيث أوضحت الوزارة أنها ستدخل في مناقشة قرار قطع خدمات الإنترنت عن كافة مراكز إجراء الاختبارات وذلك خلال الساعة الأولى من الامتحان وذلك نتيجة عدم تسريب أسئلة الامتحانات كما حدث في الأعوام الماضية وتحديداً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتم الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، وسوف تقوم الوزارة بنشر نتائج السانكيام 2021 بالجزائر بعد الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد كشف نقاط التعليم الابتدائي.

موقع نتائج التعليم الابتدائي 2021 السانكيام cinq

فيما يخص تاريخ موعد نتائج التعليم المتوسط 2021 ، قررت وزارة التربية الوطنية إعلان نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل يوم 20 جوان المقبل، على أن يتم فتح مراكز التصحيح عددها 62 مركز الموزعة عبر الولايات الوطنية في الـ7جوان المقبل، ليتم غلقها في الـ17من نفس الشهر، ويتم تصحيح أوراق إجابات تزيد عن 853 ألف مترشح، وسنتابع معكم أول بأول المزيد مما سيتم الكشف عنه بخصوص نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر 2021.

تحديث: تبقى حوالي عشرة أيام تقريباً على انتهاء أعمال التصحيح لأوراق تلاميذ شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر، وسوف تكشف وزارة التربية الوطنية عن نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، وسوف نرفق لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 ، فور تفعيلة مباشرة.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021

تحديث: بدأت وزارة التربية الوطنية في رصد علامات التلاميذ بشهادة التعليم الابتدائي، وحسب ما حددته وزارة التربية الوطنية أن يوم 20 جوان هو موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 ، وسيتم تفعيل رابط نتائج السانكيام برقم التسجيل عبر الموقع المخصص للإطلاع على النتيجة ، كما يُمكنكم الإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 من خلال تسجيل الدخول عبر فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على النقاط والمعدل.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية قد حددت موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام 2021 – كذلك حددت التربية الوطنية موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2021 – ليكون خلال الـ20 من جوان الحالي، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق الاختبارات الخاصة بالتلاميذ، كما أكدت الوزارة أن نتائج البكالوريا 2021 برقم التسجيل ستكون خلال شهر جويلية المقبل، ويُمكنكم من خلال فضاء أولياء التلاميذ الإطلاع على كشف نقاط التلاميذ الفصل الثاني 2021.

نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل ومعرفة كشف النقاط فضاء أولياء

تحديث: أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس أن اليوم السبت الموافق 19 جوان الحالي هو موعد إعلان نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما حددت التربية الوطنية توقيت إعلان وتفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ، ليكون في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ بكل المؤسسات التعليمية بالجزائر الشقيق.