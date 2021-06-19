جدة - نرمين السيد - أعلنت شعبة مكافحة المخدرات فى الجمارك اللبنانية بمرفأ بيروت، اليوم السبت، إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من حبوب الكبتاجون وضعت فى شاحنتين محمّلتين بالحجارة، وكانت مُعدة للتهريب إلى السعودية، أمس الجمعة.





كما أكدت المصادر اللبنانية، توقيف بعض الأشخاص المتورطين بالعملية، موضحة أن وزير الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال محمد فهمى، وصل إلى مرفأ بيروت بشكل مُفاجئ للكشف على كميات المخدرات المضبوطة. وحسبما نقلت صحيفة "الجمهورية"، أوضح وزير الداخلية اللبنانى، أن "وجهة الشحنة كانت إلى جدة فى السعودية"، مضيفًا: "أطلب من كافة المواطنين أن يضعوا يدهم بيد القوى الأمنية من أجل المساعدة فى إعادة الثقة بلبنان، والتنسيق بين الأجهزة والجمارك كاملة وهناك مشكلة لوجستية بالعديد والعتاد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجددًا.. إحباط تهريب شحنة مخدرات لبنانية إلى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.