نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط موقع فضاء أولياء الأمور 2021 لاستخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع فضاء أولياء الأمور 2021، من أكثر الكلمات التي يزداد البحث عنها حالياً، هو رابط موقع فضاء لأولياء الأمور من أجل استخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر للفضل الدراسي الثاني، حيث ينتظر الطلاب النتيجة على أحمر من الجمر، وأعلنت الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر أن النتيجة ستظهر اليوم السبت الموافق 19/6/2021، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، وسترفع النتيجة عبر موقع فضاء أولياء الأمور حتى يمكن للطلاب وأولياء أمورهم معرفة النتيجة من المنازل.

نتيجة شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر

أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي في الجزائر اختبارات شهادة التعليم الابتدائي وسط إجراءات احترازية مشددة، وهذا للحفاظ على سلامة الطلاب، كما أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتشير التوقعات الأولية للنتيجة عن ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي في كافة ولايات الجزائر، حيث حضر الاختبارات حوالي 854000 طالب وطالبة.

موقع فضاء أولياء الأمور

يعتبر موقع فضاء أولياء الأمور من المواقع التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر، لتعرف أولياء الأمور على نتيجة أبنائهم في كل الولايات، ويوفر الموقع كافة نتائج الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وحالياً يستعد الموقع لرفع نتيجة شهادة التعليم الابتدائي بشكل تفصيلي.

رابط استخراج نتيجة شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2021

خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن نتائج السكانيام عبر موقع فضاء أولياء الأمور، والتي سيتمكن الطلاب في جميع الولايات معرفة نتيجتهم من خلال الخطوات البسيطة التالية:

الدخول على موقع فضاء أولياء الأمور.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

اختيار نتائج الطلاب وتحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.

وبذلك نكون وفرنا لكم متابعينا الأعزاء رابط موقع فضاء لأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة شهادة الابتدائية بالجزائر في كل الولايات، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.