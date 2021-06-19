بطولة أوروبا 2020.. استبسال مجري يجبر فرنسا على "الخضوع"

أمام جماهيره التي تجاوزت 60 ألفا، أجبر المنتخب المجري نظيره الفرنسي بطل العالم، على التعادل، في أكبر مفاجآت بطولة أوروبا 2020 حتى الآن.
وفي مباراة فرنسا أمام المجر بالمجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا 2020، اكتفى "الديوك" بالتعادل بنتيجة 1-1 السبت.
وافتتح المنتخب المجري التسجيل في الدقيقة 47 من الشوط الأول، بتسديدة قوية من أتيلا فيولا.
وعانى المنتخب الفرنسي كثيرا، حتى استغل كيليان مبابي تردد الدفاع ليخطف كرة ويمرر عرضية وصلت لزميله أنطوان غريزمان على طبق من ذهب، ليعدل النتيجة في الدقيقة 66.
واستسل الدفاع المجري خلال اللقاء، ونجح في تحييد خطورة نجوم فرنسا مبابي وغريزمان وكريم بنزيما وبول بوغبا، ليخطف تعادلا مهما في "مجموعة الموت".
وستواجه فرنسا منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة، بينما تلاعب المجر ألمانيا في ميونيخ.
وارتفع رصيد فرنسا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما حصلت المجر على نقطتها الأولى، علما أن البرتغال تلاقي ألمانيا في وقت لاحق من السبت.
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