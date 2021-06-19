الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 3 دول

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سكاى نيوز"، يشمل قرار الإمارات، المسافرين القادمين من الدول الثلاث على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، ويبدأ تطبيقه الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 الساعة 23:59، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا فى هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، التى تشمل مواطنى الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث، ويشمل ذلك الإداريين العاملين فى سفارات الإمارات فى هذه الدول وسفارات الدول الثلاث فى الدولة.

وتشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافة إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية، بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبرى سلبى لـ"كوفيد 19" خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول، والالتزام بالحجر الصحى لحين المغادرة.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التى تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR فى المطار وفى اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص الـPCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة التى تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدنى أنه يشترط على المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم فى تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكى يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع هذه الدول.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أى تأخير أو التزامات أخرى.