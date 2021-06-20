“هنا” نتائج البكالوريا 2021 برقم المسار .. رابط نتائج الامتحان الوطني البكالوريا الدورة العادية 2021 bac.men.gov.ma

نتائج البكالوريا 2021 برقم المسار، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب إصدار نتائج الامتحان الوطني البكالوريا الدورة العادية 2021 يوم الأحد 20 جوان وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمواقع التعليمية التابعة للوزارة من أهم هذه المواقع bac.men.gov.ma وموقع تعليم taalim.ma ، سنستعرض معكم أعزائنا رابط نتائج البكالوريا 2021 لاستخراج نتائج الباك bac برقم المسار .

نتائج البكالوريا 2021 المغرب

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني البكالوريا bac اليوم الأحد 20 يونيو و نتائج الدورة الاستدراكية يوم 11 يوليوز 2021، وحددت وزارة التربية المغربية الطريقة الرسمية للإطلاع على نتائج الباك 2021 الدورة العادية و ذلك إما بالولوج إلى موقع bac.men.gov.ma اوالموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني men.gov.ma او من خلال مسطحة www.taalim.ma.

نتائج الامتحان الوطني البكالوريا الدورة العادية 2021

نتائج البكالوريا 2021 الدورة العادية المغرب، يترقب آلاف التلاميذ ظهور نتائج الامتحان الوطني شهادة البكالوريا والتي كان من المقرر أن يتم إعلانها يوم الجمعة إلا أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات لجميع المواد لم ينتهي ولا زال الأساتذة في اللجان المشرفة على امتحانات الباك يحاولون إنهاء عمليات التدقيق والمراجعة لرفع النتائج على المواقع المعتمدة في الوقت المحدد اليوم الأحد 20 جوان والإطلاع على نتائج البكالوريا 2021 برقم المسار .

رابط نتائج البكالوريا 2021 عبر bac.men.gov.ma

للإطلاع على نتائج البكالوريا 2021 الدورة العادية من خلال موقع bac.men.gov.ma وإدخال رقم المسار في الخانة المخصصة للذلك والضغط على إظهار النتيجة والتعرف على معدل الطالب .

رابط نتائج البكالوريا 2021 عبر taalim.ma

بالنسبة لمسطحة تعليم يجب استعمال البريد الإلكتروني للتلميذ كما أشارت الوزارة للإطلاع على نتائج البكالوريا 2021 والرقم السري حيث سيتمكن الطالب من الدخول على موقع Taalim.ma والإطلاع على نتائج الباك 2021 الدورة العادية .

كشف مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية بدولة المغرب أن نسبة النجاح لهذا العام ارتفعت كثيرا ووصلت الى 74 في المائة في بعض الأكاديميات الإقليمية للتعليم والتدريب مقارنة بنسبة نجاح العام التي وصلت الى 17%، كما وصل عدد المتقدمين لامتحانات البكالوريا هذا العام 2021 518.430 مرشحًا ومرشحة عكس العام الماضي الذي تقدم فيه 441 ألفًا و238 مرشح ومرشحة.