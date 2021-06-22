تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة، أطلقت وزارة البيئة والزراعة والمياه برنامج ومبادرة دعم للمشاريع التي خص صغار المزارعين في السعودية وأهم هذه البرامج برنامج دعم ريف المادي للعاطلين وللأسر المنتجة والذي يهدف لمساعدة هذه الفئات من صغار المزارعين والأسر المنتجة في قطاعات التنمية الريفية الزراعية مثل البن و العسل والبهارات .
نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa.تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة
يقدم برنامج دعم ريف للأسر المنتجة دعم مادي غير مسترد يهدف لتنمية وتطوير القطاع الريفي في المملكة العربية السعودية ويمكن بهذا الدعم المالي تطوير المنتج الزراعي ، كما يقدم البرنامج مبادرات لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشاريع للمزارعين تدعم التحول للزراعة الذكية وهي من أهداف رؤية 2030 .برنامج دعم الريفي
أكد نائب وزير البيئة والمياه الزراعية المهندس منصور المشيطي أن دعم الريف حقق خلال فترة قصيرة أرقام قياسية من الدعم حيث استفاد أكثر من 6500 مزارع وأكثر من 4700 أسرة منتجة حيث لا تزال عمليا التسجيل في دعم الريفي مستمرة عبر المنصة الإلكترونية ريف reef.gov.sa .
من جهة أخرى طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدقة والمصداقية عند تسجيل البيانات للمتقدمين ومصداقيتها للاستفادة من الدعم المالي المقدم حيث سيتم مقارنة البيانات المسجلة مع البيانات الرسمية لدى الجهات الحكومية الأخرى واستبعاد طلبات المتقدمين الغير متطابقة بياناتهم واتخاذ عدد من الإجراءات منها إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم واسترداد كافة المبالغ التي تحصل عليها بغير وجه حق واتخاذ إجراءات قانونية أخرى .منصة ريف الإلكترونية
تقدم منصة ريف الإلكترونية الدعم المالي لعدد من البرامج التي تتبع القطاع الزراعي ومنها برنامج دعم قطاع العسل و قطاع البن و قطاع الفاكهة و قطاع المحاصيل البعلية و وقطاع الورد ودعم الأسر الريفية المنتجة .رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة
أشار برنامج دعم الريفي على المتقدمين والراغبين في الحصول على الدعم المالي التسجيل عبر منصة ريف الإلكترونية كالتالي :
- الدخول لبوابة منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa .
- الضغط على أيقونة ابدأ بطلب الدعم .
- تعبئة البيانات المطلوبة بمصداقية للاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال .
- كتابة الرمز المرئي.
- تصل رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل.
- الموافقة على الإقرار.
- الضغط على تسجيل.
- تتم دراسة الطلب خلال ستين يوم
- يتم الرد عبر رسالة نصية في حالة القبول أو الرفض .
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تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة، أطلقت وزارة البيئة والزراعة والمياه برنامج ومبادرة دعم للمشاريع التي خص صغار المزارعين في السعودية وأهم هذه البرامج برنامج دعم ريف المادي للعاطلين وللأسر المنتجة والذي يهدف لمساعدة هذه الفئات من صغار المزارعين والأسر المنتجة في قطاعات التنمية الريفية الزراعية مثل البن و العسل والبهارات .
نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa.تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة
يقدم برنامج دعم ريف للأسر المنتجة دعم مادي غير مسترد يهدف لتنمية وتطوير القطاع الريفي في المملكة العربية السعودية ويمكن بهذا الدعم المالي تطوير المنتج الزراعي ، كما يقدم البرنامج مبادرات لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشاريع للمزارعين تدعم التحول للزراعة الذكية وهي من أهداف رؤية 2030 .برنامج دعم الريفي
أكد نائب وزير البيئة والمياه الزراعية المهندس منصور المشيطي أن دعم الريف حقق خلال فترة قصيرة أرقام قياسية من الدعم حيث استفاد أكثر من 6500 مزارع وأكثر من 4700 أسرة منتجة حيث لا تزال عمليا التسجيل في دعم الريفي مستمرة عبر المنصة الإلكترونية ريف reef.gov.sa .
من جهة أخرى طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدقة والمصداقية عند تسجيل البيانات للمتقدمين ومصداقيتها للاستفادة من الدعم المالي المقدم حيث سيتم مقارنة البيانات المسجلة مع البيانات الرسمية لدى الجهات الحكومية الأخرى واستبعاد طلبات المتقدمين الغير متطابقة بياناتهم واتخاذ عدد من الإجراءات منها إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم واسترداد كافة المبالغ التي تحصل عليها بغير وجه حق واتخاذ إجراءات قانونية أخرى .منصة ريف الإلكترونية
تقدم منصة ريف الإلكترونية الدعم المالي لعدد من البرامج التي تتبع القطاع الزراعي ومنها برنامج دعم قطاع العسل و قطاع البن و قطاع الفاكهة و قطاع المحاصيل البعلية و وقطاع الورد ودعم الأسر الريفية المنتجة .رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة
أشار برنامج دعم الريفي على المتقدمين والراغبين في الحصول على الدعم المالي التسجيل عبر منصة ريف الإلكترونية كالتالي :
- الدخول لبوابة منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa .
- الضغط على أيقونة ابدأ بطلب الدعم .
- تعبئة البيانات المطلوبة بمصداقية للاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال .
- كتابة الرمز المرئي.
- تصل رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل.
- الموافقة على الإقرار.
- الضغط على تسجيل.
- تتم دراسة الطلب خلال ستين يوم
- يتم الرد عبر رسالة نصية في حالة القبول أو الرفض .
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