عيد الأضحى ٢٠٢١ الكويت موعد اجازة عيد الاضحى ١٤٤٢ للموظفين

عيد الأضحى ٢٠٢١ الكويت قد تم تحديده وتحديد موعد الإجازة أيضًا للموظفين في القطاع العام نظرًا إلى أنه مع اقتراب موعد عيد الأضحى المُبارك؛ يسعى جميع أهالي دولة الكويت إلى التعرف على يوم وقفة عرفات ويوم العيد والتعرف أيضًا على مدة الإجازة بالتفصيل، لذلك؛ سوف يم فيما يلي على موقع ثقفني تحديد موعد إجازة عيد الاضحى في الكويت لهذا العام بالتفصيل.

عيد الأضحى ٢٠٢١ الكويت

إن موعد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى على مستوى العالم مرتبط دائمًا بموعده في المملكة العربية السُّعُودية؛ نظرا إلى أن المملكة هي المسؤولة عن موسم الحج المرتبط بعيد الأضحى، ولقد تم حديد موعد عيد الاضحى في السُّعُودية وفي الكويت ليكون على النحو التالي:

موعد وقفة عرفات في الكويت التاسع من شهر ذو الحِجَّة 1442 سوف يُوافق تاريخ اليوم الـ 19 من شهر يوليو لعام 2021م (19/7/2021م).

موعد أول أيام عيد الأضحى في الكويت (العاشر من شهر ذو الحِجَّة) سوف يُوافق يوم 20 من شهر يوليو من العام الجاري أي (20/7/2021م).

موعد انتهاء آخر أيام عيد الأضحى سوف يُوافق يوم 23 يوليو 2021م (23 – 7 – 2021م).

موعد اجازة عيد الاضحى ١٤٤٢ للموظفين في الكويت

أعلنت حكومة دولة الكويت عن إن موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للأفراد العاملين في مؤسسات القطاع العام في الكويت سوف يكون على النحو التالي:

تبدأ الإجازة بداية من يوم وقفة عرفات 9 ذو الحِجَّة 1442 هـ (19 – 7 – 2021م).

سوف تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك في الكويت في يوم 12 ذو الحجة 1442 هـ الموافق (22 – 7 – 2021م)

ويُذكر أن موعد إجازة عيد الأضحى 1442 الكويت لموظفي القطاع الخاص في الكويت متروك تحديدها لكل مؤسسة وفقًا لطبيعة ومتطلبات سير العمل في كل منها.

مظاهر عيد الاضحى في الكويت

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك× نجد أهالي الكويت حريصين على إقامة مختلف الشعائر الدينية والاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة الدينية العطرة، مثل: