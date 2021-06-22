موعد عيد الأضحى 1442 في مصر والسعودية وكيفية استطلاع هلال شهر ذي الحجة

موعد عيد الأضحى 1442 في مصر والسعودية ؛ من أكثر الأمور بحثًا على مُحرك البحث في مصر والسعودية، لأنه على هذا الأساس سيعلم الجميع متى تبدأ العشر من ذي الحجة، وما هي الإجازات التي سيتم فيها تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على موعد عيد الأضحى في مصر والسعودية.

يتم تحديد موعد عيد الأضحى من قَبل السعودية بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة والذي يترتب عليه تحديد وقفة عرفات، والجدير بالذكر أن مصر تقوم باستطلاع هلال كل شهر هجري.

ولكن في هذا الشهر تحديدًا تعتمد مصر رؤية السعودية لهلال شهر ذي الحجة.

وبناءً عليه وعلى حسب ما تم ذكرته الحسابات الفلكية أن يوم العاشر من ذي الحجة (ووقفة عرفات)، سيوافق في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو 2021.

على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم 20 يوليو 2021، وهو موعد عيد الأضحى 1442 في مصر والسعودية.

موعد عيد الأضحى 1442طريقة استطلاع هلال شهر ذي الحجة

يعرف بداية الشهر الهجري الجديد بأمرين الأمر الأول رؤية الهلال أو إتمام الشهر ثلاثين يومًا، كما ذكر رسولنا الكريم في حديثه عند هذا الأمر عندما قال.

” الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين”.

مناسك عيد الأضحى

يتم تأدية مناسك بداية من اليوم الثامن من ذي الحجة وحتى رابع يوم في أيام عيد الأضحى:-

اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية).

التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، المبيت في مُزدلفة وبعد طلوع الشمس ذلك يتوجه الحجاج إلى أداء أهم ركن من أركان الحج.

اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر أول يوم عيد الأضحى.

الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة (ثاني وثالث أيام عيد الأضحى)، أول وثاني أيام التشريق.

اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (ثالث أيام التشريق) رابع يوم من أيام عيد الأضحى.

آخر ركن من أركان الحج هو طواف الوداع.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية

بالطبع يهتم الجميع بمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى والتي يتم فيها تعطيل العمل في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.

والتي قد تم التنويه أنها ستبدأ من اليوم التاسع عشر من شهر يوليو 2021.

وتنتهي في يوم الثاني والعشرين من نفس الشهر، وبهذا تبدأ الإجازة من يوم وقفة عرفة وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.