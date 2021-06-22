الجيش النيجيرى : مقتل 20 إرهابيا من بوكو حرام شمال شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بلو برنت" النيجيرية عن مدير العلاقات العامة بـ الجيش البريجيدير جنرال أونيما نواتشوكو قوله، إنه بناءً على معلومات استخبارية موثوقة، نفذت القوات بدعم جوى وثيق من عنصر القوة الجوية النيجيرية هجومًا بريًا وجويًا متزامنًا، وتوغلت فى أعماق غابات لامبوم فى ولاية بورنو ".

وأضافت الصحيفة أن القوات كثفت هجومها على مواقع الإرهابيين من البر والجو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا، كما استولت القوات على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة، بما فى ذلك 3 مدافع مضادة للطائرات، و3 بنادق من طراز AK 47، وشاحنتين مدفعيتين.