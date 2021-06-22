جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بلو برنت" النيجيرية عن مدير العلاقات العامة بـ الجيش البريجيدير جنرال أونيما نواتشوكو قوله، إنه بناءً على معلومات استخبارية موثوقة، نفذت القوات بدعم جوى وثيق من عنصر القوة الجوية النيجيرية هجومًا بريًا وجويًا متزامنًا، وتوغلت فى أعماق غابات لامبوم فى ولاية بورنو ".
وأضافت الصحيفة أن القوات كثفت هجومها على مواقع الإرهابيين من البر والجو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا، كما استولت القوات على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة، بما فى ذلك 3 مدافع مضادة للطائرات، و3 بنادق من طراز AK 47، وشاحنتين مدفعيتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش النيجيرى : مقتل 20 إرهابيا من بوكو حرام شمال شرق البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.