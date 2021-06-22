أحصل على تمويل الراجحي بالتقسيط وبأقل نسبة ربح وأسترد الرسوم الأدارية

أحصل على تمويل الراجحي بالتقسيط وأسترد الرسوم الأدارية أحد عروض التمويل الشخصي التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء الباحثون علي عروض تمويلية بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة ، كما يوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية هذا التمويل بأقل نسبة ربح ، ويعتبر مصرف الراجحي من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والذي يوفر منتجات تمويلية تنافسية تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة.

أهم مزايا تمويل الراجحي بالتقسيط وبأقل نسبة ربح

مصرف الراجحي من أكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط ومن أهمها أيضاً ، ويرجع ذلك إلى ما يقدمه البنك من منتجات تمويلية تنافسية ، ويأتي عرض أحصل على تمويل الراجحي بالتقسيط وبأقل نسبة ربح أحد عروض التمويل الشخصي التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء ، بالإضافة إلى إمكانية استرداد الرسوم الإدارية ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي بالتقسيط وبأقل نسبة ربح من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. قرض شخصي بهامش ربح تنافسي. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال فترات سداد تصل حتي 60 شهر. يتيح مصرف الراجحي لطالب التمويل إمكانية استرداد الرسوم الإدارية . يوفر البنك موافقة سريعة علي طلب الحصول على تمويل الراجحي بالتقسيط.

يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك أحد بطاقات الراجحي مثل الفيزا الائتمانية أو الحسم الشهرى أو منخفضة الرصيد وذلك من أجل الاستفادة من عرض استرداد الرسوم الإدارية.

يجب أن يقوم طالب التمويل بالتأكد من وجود بطاقة نشطة وذلك من أجل الحصول على الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية.

يعمل مصرف الراجحي علي إضافة مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية علي البطاقات الخاصة بطالب التمويل والمفعلة والغير متأخرة في السداد

يقوم البنك بإضافة المبلغ المالي الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية في حساب البطاقة الخاصة بطالب التمويل وذلك في غضون 7 ايام فقط.

أتاح مصرف الراجحي للعملاء الجدد أو العملاء الحاليين للبنك إمكانية التقديم على عرض استرداد الرسوم الإدارية من خلال تطبيق الراجحي موبايل.

كما يمكن التقديم على العرض من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني التقديم على طلب عرض التمويل الشخصي بالتقسيط من مصرف الراجحي واسترداد مبلغ الرسوم الإدارية من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستفادة من عرض تمويل الراجحي واسترداد مبلغ الرسوم الإداريةكيفية التقديم على طلب عرض استرداد الرسوم الإدارية من مصرف الراجحي