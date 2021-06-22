 اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء تمكن الدفاعات الجوية لقوات التحالف من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باليمن تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.





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