رئيس الفلبين يهدد رافضي اللقاح بالسجن أو الحقن بدواء للخنازير

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الرافضين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالحبس أو الحقن بإيفرمكتين، وهو دواء مضاد للطفيليات مستخدم على نطاق واسع في علاج الحيوانات.
جاء هذا في كلمة بثها التلفزيون بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا.
وقال الرئيس الفلبيني في كلمته، أمس الاثنين: "أنت تختار.. اللقاح أو السجن"، بحسب "رويترز".
وطالب كل مواطن بالتوجه إلى مراكز التطعيم طالما "أنك إنسان ويمكنك حمل" فيروس كورونا.
وهدد الرافضين، قائلا: "إذا رفضت، فسأحقنك بإيفرمكتين المخصص للخنازير"، موضحا أنه سيطلب من جميع المسؤولين في القرى إحصاء من يرفضون التطعيم، لتوقيع العقاب عليهم.
وتتعارض تصريحات الرئيس العنيفة مع تصريحات مسؤولي وزارة الصحة الذين قالوا إن أخذ اللقاح عملية طوعية.
وتواجه الفلبين واحدة من أسوأ موجات تفشي كورونا في قارة آسيا، حيث بلغ إجمالي الإصابات نحو 1.3 مليون فضلا عن 23 ألف وفاة.
وحتى 20 يونيو ، قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص، إلا أن الحكومة تهدف لتطعيم نحو 70 مليونا هذا العام، في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.
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