السودان يدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة فى أقرب وقت لمناقشة أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق مجلس الأمن، بعقد جلسة فى أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسى فى السودان ومصر وإثيوبيا.





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