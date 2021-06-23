خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 2021

تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها الإلكترونية علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتمكن كافة المواطنين في المملكة من القيام بتعديل المؤهل الدراسي في حالة الحصول علي مؤهل جامعي أخر أو إضافة شهادة دراسية جديدة في الأحوال المدنية.

تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

منصة أبشر الإلكترونية هي واحدة من ضمن المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وهذه المنصة تقدم العديد من الخدمات لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك لأن تسهل عليهم إجراء العديد من العمليات الإلكترونية وتجديد بطاقات الهوية والحصول علي بطاقة الهوية الإلكترونية وخدمات المرور، وتهدف وزارة الداخلية السعودية إلي تطوير هذه المنصة والقيام بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن المؤهل الدراسي من أبشر

وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة الإستعلام عن المؤهل الدراسي علي منصة أبشر الإلكترونية ويتم الإستعلام عن المؤهل عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي:

الذهاب إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار أبشر للأفراد.

بعد ذلك تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.

كتابة رقم التحقق البشري.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الدخول.

اختيار من القائمة الجانبية خدماتي.

اختيار من القائمة الاحوال المدنية.

بعد ذلك اختيار الاستعلام عن المؤهل الدراسي.

تكتب رقم الهوية الوطنية.

الضغط علي زر الإستعلام.

يعرض لك بيانات المؤهل.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

يمكن إن تقوم بتعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخلص في السطور التالية: