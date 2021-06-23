خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر 2021

تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها الإلكترونية علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتمكن كافة المواطنين في المملكة من القيام بتعديل المؤهل الدراسي في حالة الحصول علي مؤهل جامعي أخر أو إضافة شهادة دراسية جديدة في الأحوال المدنية.تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر
منصة أبشر الإلكترونية هي واحدة من ضمن المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وهذه المنصة تقدم العديد من الخدمات لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك لأن تسهل عليهم إجراء العديد من العمليات الإلكترونية وتجديد بطاقات الهوية والحصول علي بطاقة الهوية الإلكترونية وخدمات المرور، وتهدف وزارة الداخلية السعودية إلي تطوير هذه المنصة والقيام بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية.الاستعلام عن المؤهل الدراسي من أبشر
وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة الإستعلام عن المؤهل الدراسي علي منصة أبشر الإلكترونية ويتم الإستعلام عن المؤهل عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار أبشر للأفراد.
- بعد ذلك تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الدخول.
- اختيار من القائمة الجانبية خدماتي.
- اختيار من القائمة الاحوال المدنية.
- بعد ذلك اختيار الاستعلام عن المؤهل الدراسي.
- تكتب رقم الهوية الوطنية.
- الضغط علي زر الإستعلام.
- يعرض لك بيانات المؤهل.
يمكن إن تقوم بتعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخلص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة خدماتي.
- اختيار من الصفحة التي تعرض لك خدمات الأحوال المدنية.
- بعد ذلك اختيار خدمة تعديل المؤهل الدراسي.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- كتابة بيانات المؤهل الدراسي الجديد.
- بعد ذلك تقوم برفع الأوراق الخاصة بالمؤهل الدراسي.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر الحفظ.
الوسوم
تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر منصتها الإلكترونية علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتمكن كافة المواطنين في المملكة من القيام بتعديل المؤهل الدراسي في حالة الحصول علي مؤهل جامعي أخر أو إضافة شهادة دراسية جديدة في الأحوال المدنية.تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر
منصة أبشر الإلكترونية هي واحدة من ضمن المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وهذه المنصة تقدم العديد من الخدمات لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك لأن تسهل عليهم إجراء العديد من العمليات الإلكترونية وتجديد بطاقات الهوية والحصول علي بطاقة الهوية الإلكترونية وخدمات المرور، وتهدف وزارة الداخلية السعودية إلي تطوير هذه المنصة والقيام بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية.الاستعلام عن المؤهل الدراسي من أبشر
وفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة الإستعلام عن المؤهل الدراسي علي منصة أبشر الإلكترونية ويتم الإستعلام عن المؤهل عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار أبشر للأفراد.
- بعد ذلك تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الدخول.
- اختيار من القائمة الجانبية خدماتي.
- اختيار من القائمة الاحوال المدنية.
- بعد ذلك اختيار الاستعلام عن المؤهل الدراسي.
- تكتب رقم الهوية الوطنية.
- الضغط علي زر الإستعلام.
- يعرض لك بيانات المؤهل.
يمكن إن تقوم بتعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق أتباع مجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخلص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة خدماتي.
- اختيار من الصفحة التي تعرض لك خدمات الأحوال المدنية.
- بعد ذلك اختيار خدمة تعديل المؤهل الدراسي.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- كتابة بيانات المؤهل الدراسي الجديد.
- بعد ذلك تقوم برفع الأوراق الخاصة بالمؤهل الدراسي.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر الحفظ.
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