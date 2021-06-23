ما هي غرامة فقدان الهوية الوطنية السعودية 1442 من الأحوال المدنية

ما هي غرامة فقدان الهوية الوطنية السعودية 1442 حيث يتعرض الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الى فقدان او تلف في الهوية الوطنية السعودية، ويتساءل الكثير عن الغرامة التي يتم توقيعها على المواطن الذي فقد الهوية الوطنية السعودية الخاصة به، حيث تقوم الحكومة السعودية بفرض غرامة على فقدان الهوية الوطنية السعودية الخاصة بالمواطنين، كما تتيح للأشخاص الحصول على بديل لهذه البطاقة بسهولة بشكل إلكتروني وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية، ويمكن معرفة طريقة الحصول على الهوية الرقمية للمقيم وتفعيلها عبر منصة أبشر 1442 وسوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على قيمة الغرامة التي يتم توقيعها من قبل الحكومة السعودية الى فقدان الهوية الوطنية السعودية الخاصة بهم.

ما هي غرامة فقدان الهوية الوطنية السعودية 1442

كم تبلغ غرامة فقدت الهوية الوطنية السعودية حيث قامت الوكالة الخاصة بوزارة الداخلية الاحوال المدنية بالاعلان عن انه لا يوجد هناك اي غرامة تفرض على المواطنين في حالة فقدان الهوية الوطنية الخاصة بهم، حيث انها تتيح أيضا الحصول على هوية جديدة بدل فاقد من الهوية الخاصة به للمرة الاولى وذلك بدون اي متطلبات، ولكن في حالة قام المواطن بفقدان الهوية مرة أخرى واستخراجها مرة أخرى يتم فرض بعض الغرامات والتي تتمثل فيما يلي.

فقدان الهوية الوطنية السعودية الخاصة بالمواطن للمرة الثانية يتم فرض غرامة تقدر بحوالي 100 ريال سعودي.

في حالة فقدان الهوية للمرة الثالثة يتم فرض غرامة تقدر ب 300 ريال سعودي.

أما غرامة فقدان الهوية للمرة الرابعة تقدر بحوالي 1000 ريال سعودي.

طريقة الابلاغ عن فقدان الهوية الوطنية السعودية

تتيح وزارة الداخلية السعودية للمواطنين إمكانية الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية الخاصة بهم بسهولة في حالة فقدانها، من خلال منصة ابشر الالكترونية مباشرة، حيث من الضروري ان يتم الاسراع في الإبلاغ عن الهوية وذلك منعا للتعرض للمسائلة القانونية، عقب الولوج الى الرابط الخاص بمنصة ابشر يتم الدخول الى الخدمات الالكترونية ومن ثم اختيار خدمة الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، ثم يتم اختيار الموعد المناسب للمستخدم والذي يتم به إحضار كافة المستندات اللازمة لكي يتم إصدار بطاقة هوية وطنية جديدة للمواطن، على ان يتم الاقرار بالاسباب الخاصة بفقدان الهوية.