قامت وزارة الخارجية بدولة الكويت بفرعين من فروعها إمكانية استقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين والأشخاص الراغبين في حصولهم على الخدمات التصديقية لشهاداتهم ووثائقهم المختلفة، وذلك عن طريق رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية، كما حرصت الدولة على أن تكون هذه الخدمة مساعدة للمواطنين وذلك عن طريق أخذ موعد مسبق للتواجد والانتهاء من الاجراءات القانونية، كما أنها أيضا خدمة مميزة لتفادي التكدسات أو التجمعات والتي قد تخلف عنها الكثير من الأوبئة والتقليل من انتشار الفيروس العالمي.

خدمة حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية 2021

حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية واحدة من أهم الخدمات الالكترونية التي تم تفعيلها في الفترة الأخيرة من قبل وزارة الخارجية لدولة الكويت وذلك حرصا من الدولة على سبل الراحة لمواطنيها ومساعدتهم في إتمام كل ما يحتاجونه من خدمات وذلك في أقل وقت ممكن كما أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين إمكانية الحجز مسبقا وذلك من أجل تصديق المعاملات والوثائق التي قد يحتاج إليها المواطن في يومه.

رابط حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية:mofa.gov.kw

بإمكانك من خلال هذا الرابط الدخول على الموقع الخاص بوزارة الخارجية لحجز موعد التصديقات الخاص بك، وذلك بعد إتاحة هذه الخدمة الإلكترونية، والتي قامت الدولة بتفعيلها حفاظا على رفاهية المواطن وسلامته من الأذى الذي قد يلحق به جراء التكدس في مكان واحد، ومن خلال هذه الخدمة يمكنك أخذ الرقم الخاص بك للتواجد في الميعاد المحدد حفاظا على السلامة البشرية.

خطوات حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الكويتية:

1- قم بالدخول على موقع حجز موعد التصديقات وزارة الخارجية الخاصة بدولة الكويت من خلال محرك البحث جوجل.

2- قم بكتابة الرقم المدني الخاص بك.

3- ثم اكتب رقم الهاتف الخاص بك بشكل صحيح.

4- قم باختيار المكتب الذي تريد الذهاب إليه لقضاء مصلحتك.

5- عليك أن تحدد الموعد المناسب لك بالتاريخ والساعة.

6- ثم اضغط على تأكيد الطلب بعد أن تتأكد من كافة البيانات التي قمت بإدخالها.