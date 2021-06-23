استعلم عن المساعدة المقطوعة بأكثر من طريقة والرابط الجديد

استعلم عن المساعدة المقطوعة يتسائل مؤخرا الكثيرون من المواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق المساعدة المقطوعة عن أسهل الطرق للاستعلام عن المساعدة المقطوعة لعام 1442. حيث يتم صرف الدفعات النقدية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لمساعدة الأسر وخاصة من محدودي الدخل لرفع مستوى المعيشة لديهم لمواكبة التقدم الاقتصادي الحاصل داخل المملكة العربية السعودية، وتأتي منظومة المساعدات المقطوعة ضمن رؤية 2030 التي تسعى لازدهار المجتمع السعودي ورقيه وتقدم شعبه وأبناءه.

استعلم عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

تم صرف الدفعة الأخيرة من المساعدة المقطوعة في شهر يناير 2019. وينتظر المواطنون موعد صرف الدفعة الجديدة لعام 2021 كما أنه يمكن الاستعلام عنها أو عن معلومات تخص المنظومة بأكثر من طريقة وكذلك يمكنك تحديث بياناتك بالمساعدة المقطوعة، وإليكم أول طريقة للإستعلام برقم الطلب الخاص بك، وهو الرقم الذي تحصل عليه عند تقديمك للالتحاق بمقطوعة الضمان ويكون رقم مختلف لكن شخص لا يتكرر لأكثر من شخص وللاستعلام برقم الطلب اتبع الخطوات التالية:

أولا ادخل على الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية. ثانيا اختر من خدمات وكالة الضمان، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. ثالثا سيتطلب منك إدخال رقم الطلب الخاص بك. أخيرا ستظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة الخاصة بك، وهي من أبسط الطرق الألكترونية للأعلام عن المنظومة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باستخدام رقم السجل

كما ذكرنا سابقا أن هناك أكثر من طريقة للاستعلام عن مقطوعات الضمان ومنها الاستعلام برقم السجل باتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم باختيار الخدمات الألكترونية. سيطلب منك إدخال رقم السجل الخاص بك. ادخل كافة البيانات المطلوبة للمتابعة ولذلك سيتم إرسال كود تحقيقي عبر الرسائل النصية علي هاتفك الجوال، قم بإدخاله في مكانه الصحيح. ستظهر لك أخيرا كافة البيانات الخاصة بحسابك على المنظومة.

خطوات الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية الشخصية

يمكنك أيضا الاستعلام عن الدفعات الجديدة لمساعدات المقطوعة باستخدام رقم الهوية الشخصية الخاصة بك بأتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودي. قم باختيار الأستعلام برقم الهوية. ادخل رقم الهوية الشخصية الخاصة بك، واضغط متابعة. ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بحسابك بمنظومة مقطوعة الضمان.

رقم التواصل مع المساعدة المقطوعة

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم هاتف ساخن لتيسير عملية التواصل بين المواطنين والمنظومة سواء للاستفسار عن أي أمر يخص الدفعة النقدية التي تبلغ 30 ألف ريال سعودي أو لتقديم شكوى بخصوص المنظومة وهو 19911.

المساعدة المقطوعة وفوائدها

تدعم المملكة العربية السعودية أبنائها ومواطنيها للتمتع بحياة كريمة وأدمية خالية من أي شقاء. ونظرا لرفع الدعم عن العديد من السلع كان لا بد من منح بعض الأسر التي تنطبق عليها الشروط دعم مادي مواكبة للتغير الاقتصادي. فوفقا لرؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ أطلقت وزارة العمل الموارد البشرية منظومة الضمان الاجتماعي لصرف المساعدة المقطوعة والدفعات النقدية التي تساهم في رفع مستوى المعيشة بصورة كبيرة.

السيدات الأرامل.

وأيضا المطلقات.

الأسر ذات العائل المسجون.

القواعد فوق سن ٦٠ عام.

العاجزين بصورة دائمة أو مؤقتة.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة