قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد 1443 وموعد بدء الدراسة والتقويم بالكامل

قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد ، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد لعام 2021، وعملت على توضيح التقويم الدراسي مع التعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد إجازة نصف العام، وسوف نقدم إليكم اليوم باستفاضة موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443.

قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد

ينشغل الكثير من أولياء الأمور والطلاب في البحث عن الموعد المحدد لبداية العام الدراسي الجديد 1443، كما أن الوزارة قامت بعمل تغيير في مواعيد بداية العام الدراسي والسبب في ذلك تفشي فيروس كورونا والرغبة في الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وقد تم على حسب ذلك تحديد موعد بداية الدراسة في المملكة العربية السعودية والمقرر أن تكون في التاسع والعشرون من أغسطس 2021م والذي يوافق الواحد والعشرون من شهر محرم 1443، حيث أن الدراسة في العام الماضي كانت عن بعد عبر تواصل الطلاب والمعلمين مع بعضهم عبر منصة مدرستي التعليمية التي عملت على تقديم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين.

هناك بعض من الإجازات التي سوف تكون بالفصل الدراسي الأول والتي سوف يحصل عليها الطلاب والمعلمين وتتمثل فيما يلي:

إجازة اليوم الوطني السعودي والتي تكون عبارة عن يومين بداية من الثاني والعشرون من ديسمبر 2021.

إجازة آخر الأسبوع المطولة وتكون يوم واحد فقط في السابع عشر من شهر أكتوبر 2021.

أيضاً هناك إجازة آخر الأسبوع المطولة والتي سوف تكون في يوم واحد الرابع من شهر نوفمبر 2021.

إجازة الفصل الدراسي الأول التي تصل لحوالي 10 أيام وسوف تبدأ منذ 25 نوفمبر القادم.

أما بالنسبة إلى عطلات وإجازات الفصل الدراسي الثاني فقد تكون كما يلي: