قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد 1443 وموعد بدء الدراسة والتقويم بالكامل

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قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد ، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد لعام 2021، وعملت على توضيح التقويم الدراسي مع التعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد إجازة نصف العام، وسوف نقدم إليكم اليوم باستفاضة موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443.
قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد
ينشغل الكثير من أولياء الأمور والطلاب في البحث عن الموعد المحدد لبداية العام الدراسي الجديد 1443، كما أن الوزارة قامت بعمل تغيير في مواعيد بداية العام الدراسي والسبب في ذلك تفشي فيروس كورونا والرغبة في الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
وقد تم على حسب ذلك تحديد موعد بداية الدراسة في المملكة العربية السعودية والمقرر أن تكون في التاسع والعشرون من أغسطس 2021م والذي يوافق الواحد والعشرون من شهر محرم 1443، حيث أن الدراسة في العام الماضي كانت عن بعد عبر تواصل الطلاب والمعلمين مع بعضهم عبر منصة مدرستي التعليمية التي عملت على تقديم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين.عطلات الفصل الدراسي الأول 1443
هناك بعض من الإجازات التي سوف تكون بالفصل الدراسي الأول والتي سوف يحصل عليها الطلاب والمعلمين وتتمثل فيما يلي:
- إجازة اليوم الوطني السعودي والتي تكون عبارة عن يومين بداية من الثاني والعشرون من ديسمبر 2021.
- إجازة آخر الأسبوع المطولة وتكون يوم واحد فقط في السابع عشر من شهر أكتوبر 2021.
- أيضاً هناك إجازة آخر الأسبوع المطولة والتي سوف تكون في يوم واحد الرابع من شهر نوفمبر 2021.
- إجازة الفصل الدراسي الأول التي تصل لحوالي 10 أيام وسوف تبدأ منذ 25 نوفمبر القادم.
أما بالنسبة إلى عطلات وإجازات الفصل الدراسي الثاني فقد تكون كما يلي:
- عطلة نهاية الأسبوع تكون مدتها يوم واحد باليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر القادم.
- عطلة نصف الفصل الدراسي الثاني والتي تصل مدتها إلى حوالي 10 أيام وتبدأ في السادس من شهر يناير 2022 وتظل حتى السادس عشر من يناير 20222.
- كما سوف يحصلون على عطلة آخر الأسبوع التي تكون مدتها يومان الأول والثاني من شهر رجب 1443 هـ.
- سيحصل الطلاب على إجازة آخر الأسبوع الذي تكون مدتها يومان وهما الثاني والعشرون والثالث والعشرون من رجب 1443.
الوسوم
قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد ، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد لعام 2021، وعملت على توضيح التقويم الدراسي مع التعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد إجازة نصف العام، وسوف نقدم إليكم اليوم باستفاضة موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443.
قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد
ينشغل الكثير من أولياء الأمور والطلاب في البحث عن الموعد المحدد لبداية العام الدراسي الجديد 1443، كما أن الوزارة قامت بعمل تغيير في مواعيد بداية العام الدراسي والسبب في ذلك تفشي فيروس كورونا والرغبة في الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
وقد تم على حسب ذلك تحديد موعد بداية الدراسة في المملكة العربية السعودية والمقرر أن تكون في التاسع والعشرون من أغسطس 2021م والذي يوافق الواحد والعشرون من شهر محرم 1443، حيث أن الدراسة في العام الماضي كانت عن بعد عبر تواصل الطلاب والمعلمين مع بعضهم عبر منصة مدرستي التعليمية التي عملت على تقديم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين.عطلات الفصل الدراسي الأول 1443
هناك بعض من الإجازات التي سوف تكون بالفصل الدراسي الأول والتي سوف يحصل عليها الطلاب والمعلمين وتتمثل فيما يلي:
- إجازة اليوم الوطني السعودي والتي تكون عبارة عن يومين بداية من الثاني والعشرون من ديسمبر 2021.
- إجازة آخر الأسبوع المطولة وتكون يوم واحد فقط في السابع عشر من شهر أكتوبر 2021.
- أيضاً هناك إجازة آخر الأسبوع المطولة والتي سوف تكون في يوم واحد الرابع من شهر نوفمبر 2021.
- إجازة الفصل الدراسي الأول التي تصل لحوالي 10 أيام وسوف تبدأ منذ 25 نوفمبر القادم.
أما بالنسبة إلى عطلات وإجازات الفصل الدراسي الثاني فقد تكون كما يلي:
- عطلة نهاية الأسبوع تكون مدتها يوم واحد باليوم التاسع عشر من شهر ديسمبر القادم.
- عطلة نصف الفصل الدراسي الثاني والتي تصل مدتها إلى حوالي 10 أيام وتبدأ في السادس من شهر يناير 2022 وتظل حتى السادس عشر من يناير 20222.
- كما سوف يحصلون على عطلة آخر الأسبوع التي تكون مدتها يومان الأول والثاني من شهر رجب 1443 هـ.
- سيحصل الطلاب على إجازة آخر الأسبوع الذي تكون مدتها يومان وهما الثاني والعشرون والثالث والعشرون من رجب 1443.
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