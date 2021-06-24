إثيوبيا ترفض نقل مناقشات أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قالت الخارجية الإثيوبية فى بيان رسمى، أنها ترفض المطلب السودانى، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى، لمناقشة النزاع حول سد النهضة.

وأوضحت الوزارة الإثيوبية أن أديس أبابا لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، ودعت الخرطوم إلى ضرورة احترام الاتحاد الإفريقى وتدخله فى المباحثات حول تلك الأزمة.

وكان وزير الرى السودانى، ياسر عباس، قال اليوم الخميس 24 يونيو، إن بلاده طلبت من مجلس الأمن تحويل مبادرة الاتحاد الإفريقى إلى وساطة دولية، لممارسة الضغوط على الدول الثلاث للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأشار إلى أن وجود اتفاق قانونى وملزم بشأن سد النهضة يضمن عدم وجود آثار سلبية من ملء وتشغيل السد، والقانون الدولى يلزم إثيوبيا بتبادل المعلومات معنا حول تشغيل سد النهضة.