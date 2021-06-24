فيديو.. سرقة آيباد رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الجنوب إفريقى؛ عندما طلب لإلقاء كلمته عن فقدان جهاز "الآيباد" الخاص به، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.

وقال رامافوز إن الجهاز تم سرقته حين انشغل بأشياء أخرى ولم يتسنَّ له معرفة من سرقه.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، إن على المرء أن يعتنى بأشيائه الشخصية بنفسه ولا يترك أحدا آخر يعتنى بها، وسط حالة من الجدل داخل قاعة المؤتمر.

هذا الموقف المحرج لرئيس جنوب إفريقيا ليس الأول بين رؤساء العالم، وتكرر ولكن بشكل عكسى مع رئيس آخر.

ففى عام 2011 وبخت وسائل الإعلام فى جمهورية التشيك الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس بعد أن ظهر فى تسجيل مصور على الانترنت وهو يضع خلسة قلما فى جيبه فى أثناء مراسم توقيع اتفاق عند زيارته إلى تشيلى، فى واقعة وصفها من شاهدوها بأنها سرقة.

وقال المتحدث الرئاسى حينها دفاعا عن الرئيس: "الرئيس كلاوس له الحق فى أخذ القلم الذى يحصل عليه الرؤساء ووفودهم أثناء الزيارات الرسمية".

وأضاف قائلا "نحن فى قلعة براغ نعطى دائما مثل هذا القلم إلى الوفود ومعه دفتر أوراق".