جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الجنوب إفريقى؛ عندما طلب لإلقاء كلمته عن فقدان جهاز "الآيباد" الخاص به، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.
وقال رامافوز إن الجهاز تم سرقته حين انشغل بأشياء أخرى ولم يتسنَّ له معرفة من سرقه.
وقال رئيس جنوب إفريقيا، إن على المرء أن يعتنى بأشيائه الشخصية بنفسه ولا يترك أحدا آخر يعتنى بها، وسط حالة من الجدل داخل قاعة المؤتمر.
هذا الموقف المحرج لرئيس جنوب إفريقيا ليس الأول بين رؤساء العالم، وتكرر ولكن بشكل عكسى مع رئيس آخر.
ففى عام 2011 وبخت وسائل الإعلام فى جمهورية التشيك الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس بعد أن ظهر فى تسجيل مصور على الانترنت وهو يضع خلسة قلما فى جيبه فى أثناء مراسم توقيع اتفاق عند زيارته إلى تشيلى، فى واقعة وصفها من شاهدوها بأنها سرقة.
وقال المتحدث الرئاسى حينها دفاعا عن الرئيس: "الرئيس كلاوس له الحق فى أخذ القلم الذى يحصل عليه الرؤساء ووفودهم أثناء الزيارات الرسمية".
وأضاف قائلا "نحن فى قلعة براغ نعطى دائما مثل هذا القلم إلى الوفود ومعه دفتر أوراق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. سرقة آيباد رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.