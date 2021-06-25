كندا: لا دليل على نية مبيتة فى إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت كندا، أمس الخميس، أنها لم تجد دليلاً يثبت أن إسقاط إيران لطائرة أوكرانية العام الماضى كان بنية مبيتة، مرجعة سبب الحادث إلى ما وصفته بعدم الكفاءة وتهور المسؤولين عنه.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز الإخبارية، قال فريق كندى خاص مكلف بمراجعة كل المعلومات المتاحة عن الحادث، ومنها معلومات مخابرات سرية، إنه "لم يعثر على دليل يشير إلى أن مسؤولين إيرانيين أمروا بإسقاط الطائرة أو أنه (الحادث) وقع بنية مبيتة".

وأضاف الفريق فى تقريره: "هذا لا يعفى إيران من مسؤوليتها على الإطلاق فى مقتل 176 إنسانًا بريئًا".

وكان بين القتلى 55 مواطنًا كنديًا و30 فردًا يحملون إقامات دائمة.

وكانت إيران أقرت بإسقاطها للطائرة بعد قليل من إقلاعها من طهران فى يناير 2020، مما أسفر عن مقتل 176 فردًا، وأعلنت الحكومة الإيرانية حينها، أن السبب هو "خطأ كارثى" من جانب قوات كانت فى وضع تأهب خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.