الاستعلام عن نتائج الحج 1442 المسار الالكتروني للحج localhaj haj gov sa وعبر أبشر

الاستعلام عن نتائج الحج 1442، زاد البحث في الساعات الأخيرة في المملكة عن نتائج قبول الحج وهذا من خلال المسار الالكتروني للحج لحجاج الداخل localhaj haj gov sa، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة الانتهاء من تسجيل الحج 1442 هذا العام، حيث إنه سيتم الإعلان عن نتائج قبول طلبات الحج اليوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442، والموافق ميلاديا 25/6/2021، تابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

المسار الالكتروني للحج

وقد تم الإعلان رسميا عبر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية عن ظهور نتائج الحج وبدء المرحلة الثانية وهذا عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وهذا بدءا من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وقد ذكرت في تغريدتها أن القبول النهائي يتم وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها وعدد الأماكن المتاحة.

الاستعلام عن الحج 1442

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين قدموا للحج هذا العام من داخل المملكة 558,270 فرد، وهذا وفقا لما أعلنت عنه وزارة الحج عبر تغريدتها، وتبلغ نسبة الرجال منهم 59%، أما بالنسبة للسيدات، فقد بلغت نسبتهن 41% من العدد الكلي للمتقدمين، ويمكن للأشخاص المتقدمين الاستعلام عن القبول من خلال موقع localhaj haj gov sa، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى المسار الإلكتروني للحج لحجاج الداخل من خلال الرابط localhaj.haj.gov.sa.

اختر الاستعلام عن طلب.

قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالمتقدم في خانة رقم الهوية.

اكتب الرمز المرئي الخاص بالشخص المتقدم في الخانة المخصصة.

وبعدها ستظهر لك النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الحج عبر أبشر

ويمكنك أيضا الاستعلام عن نتيجة أحقية القيام بالحج عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع أبشر.

قم بتسجيل الدخول في أبشر.

اختر الاستعلامات الالكترونية في الجوازات.

اضغط على خيار الاستعلام عن أحقية القيام بالحج.

اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة، ثم اكتب الرمز المرئي الخاص بك.

اضغط على زر عرض لتظهر لك النتيجة.

أسماء المرشحين للحج

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أن عدد الحجاج هذا العام سيكون 60 ألف فرد فقط، وسيتم المفاضلة بين المتقدمين حسب الأولويات التي وضعتها الوزارة، وليس بأسبقية التسجيل، حيث إنه سيتم اختيار أسماء المرشحين للحج هذا العام 2021 وفقا للمعايير التالية: