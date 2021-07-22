شاهد – سما المصري تعرض مؤخرتها في الهواء الطلق

بيروت - أسيل الاحمر - لا تمل الرقاصة المصرية من تقديم الإثارة، تريد دائمًا للفت الأنظار تجاهها، حتى لو كانت التعليقات مسيئة أو جنسية، ما يهمها فقط تقديم الإباحية لتقول “ها أنا موجودة”

نشرت فيديو عرضت فيه مؤخرتها كالعادة، وقالت إنها تماريس “اليوغا” ولا علاقة ما قامت به باليوغا، وقالت: الفيديو جديد وافشخ فيديو عن رياضة اليةجا من أعلى جبل المقطم في الهواء الطلق.. اعملوا الفيديوهات الفشيخة.. سد.. مد.. سد.. مج جامد جدًا الديك بيدن عاش”

ما تقدمة سما دائمً شوّه اسمها وسمعتها وقد تكون إساني محافظة في طبيعتها، لكنها تيد الإنقلاب على واقعها ونشر الإباحية والإغراء لتجذب الأنظار إليها.

https://www.instagram.com/p/B57-vajnXnW/