أطباء بريطانيا يعلنون ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، قال مختصون إنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة (B.1.621) فى جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء فى وكالة الصحة العامة "PHE" يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا "SARS-CoV-2"، لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

وأضافت، أن الأطباء لم يعرفوا بعد ما إذا كانت سلالة "B.1.621" قد تقلل من فعالية اللقاحات.

يذكر أن سلالة "دلتا"، المتحورة من فيروس كورونا، والتى تم اكتشافها أول مرة فى الهند، هى السلالة الأكثر انتشارًا فى العالم.