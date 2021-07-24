الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني ورقم بنك التسليف المجاني الموحد نوفره إليكم عبر هذا المقال كافة هذه التفاصيل، استعلام العفو الجديد هو واحد من أهم المميزات الذي يوفرها بنك التسليف المجاني لعملائهم، وهذه الميزة تيسر على عملاء بنك التسليف الكثير من الوقت الذي يضيعونه في الذهاب إلى البنك من حين إلى آخر للاستعلام عن أي معلومات يريدون التعرف عليها حول القروض والسداد وغيره من الأشياء الأخرى.

ما هو استعلام العفو من بنك التسليف المجاني ١٤٤٣

استعلام العفو الجديد هو خدمة إلكترونية يقدمها بنك التسليف المجاني، حيث تقوم بالاستعلام عن ما تبحث عنه باستخدام بعض البيانات الشخصية التي ستطلب منك، كما يمكنك أيضاً من خلال الاتصال برقم الهوية أن تقوم بتقديم شكوى بالمشاكل التي تواجهك في عمليات التسديد أو أي مشاكل أخرى متعلقة بالموضوع.

أرقام بنك التسليف المجاني

ما هو رقم بنك التسليف الخاص بمكة؟ كيف أستطيع استخدام استعلام العفو الجديد من رقم بنك التسليف الرياض؟، واستفسار بنك التسليف برقم الهوية، والكثير من الأسئلة بشأن هذا الموضوع لاحظنا تواجدها بكثرة في محركات البحث المختلفة، لذا قمنا بإعداد قائمة تحتوي على جميع أرقام بنك التسليف المجاني، وتأتي أرقام بنك التسليف المجاني فيما كما يلي: –

بنك التسليف الرقم الموحد 920008002

فرعي مكة المكرمة وجدة: 0126688060

فرع الرياض:0112093790

المدينة المنورة:0148490713

فرع الدمام:0138315875

فرع خميس مشط:0172354306

فرع الطائف:7375688 012

فرع الأحساء:0135830306

فرع الإدارة العامة:0112746444

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني

هناك عدد من البيانات التي يحتجاها البنك عند الاستعلام الإلكتروني عن حسابك، وتتمثل بيانات استعلام العفو الجديد فيما يأتي: –

اسم العميل الرباعي.

رقم حساب العميل.

تاريخ الميلاد الخاص بالعميل.

رقم الهوية التي سجل بها في بنك التسليف ١٤٤٤٣

حيث أنه في حاله قيام العميل بالاتصال بالبنك سيتم سؤاله عن تلك البيانات لإتمام عملية الاستعلام.

بنك التسليف استعلام عن الإعفاء