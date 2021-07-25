مقتل 14 شخصا جراء حريق فى مستودع بالصين

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، اندلع الحريق عصر اليوم السبت، فى المستودع الذى يستخدم لتخزين تجهيزات لوجستية ويقع فى تشانجتشون عاصمة مقاطعة جيلين فى شمال شرقى البلاد، ولا تزال عمليات الإغاثة سارية.

وأفادت الوكالة بأن السلطات تحقق فى أسباب الحادث.

والحوادث المماثلة شائعة فى الصين، ففى يونيو لقى 18 شخصا حتفهم إضافة إلى إصابة 16 آخرين فى حريق اندلع فى مدرسة للفنون القتالية وسط الصين، غالبيتهم من الأطفال وأثارت الكارثة، استياء كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعى، إذ طالب ناشطون بتعزيز معايير الأمان والحماية من الحرائق.