فيديو.. مقتل 9 أشخاص جراء انهيار أرضى فى شمال الهند

جدة - نرمين السيد - لقى تسعة أشخاص حتفهم فى انهيار أرضى وقع فى ولاية هيماتشال براديش شمالى الهند، اليوم الأحد، نتيجة سقوط صخور واصطدامها بمركبة كانوا يستقلونها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





ونقلت القناة عن شرطة الحدود بين الهند ومنطقة التبت، أن السيارة كانت تقل 11 شخصا أُصيب منهم اثنان بالإضافة إلى أحد المارة.

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث بالقرب من قرية بادسيرى بمنطقة كينور فى ولاية هيماتشال براديش الجبلية.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن الضحايا كانوا فى زيارة، وهم من دلهى ومناطق أخرى فى الهند، بينما كان أحد المصابين من السكان المحليين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جسر باتسيرى فى منطقة كينور وتضرر مركبات أخرى حيث انزلقت الصخور على منحدر بسبب انهيارات أرضية.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودى على تويتر "خالص التعازى القلبية لأسر أولئك الذين فقدوا حياتهم فى هذا الحادث. جميع الترتيبات جارية لعلاج المصابين فى الحادث".

وفى ولاية مهاراشترا بغرب البلاد، لقى ما لا يقل عن 125 شخصا حتفهم فى اليومين الماضيين بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة فى حدوث انهيارات أرضية كبيرة وفيضانات.