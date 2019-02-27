الحلقة 137 قيامة ارطغرل الحلقة 137 أرطغرل 137 كاملة HD

بث موقع النور وقناة trt التركية الحلقة 137 من قيامة ارطغرل والتي توثق حقبة من صراع الدولة السلوجقية مع الخونة والجواسيس والمغول وحلفائهم من الصليبين.

ففي أحداث الحلقة 137 تبدأ ملامح الغزو المغولي للاناضول تتجهز فعلى رأس جيش كبير يقوده ألينجاك المغولي بدأ التحرك بهدف كسر شوكة اسلامية الدولة السلوجقية.

ويتحول الصراع في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 137 ،بعد قتل ارطغرل لرجال الينجاك لقتال شرس وصراع جديد مع المغول وتحديداً مع الينجاك الذي طلب جيشاً كبيراً لمواجهة وتخريب سعي ارطغرل لاقامة وطن ودولة جديدة في سوغوت .

ويتحدث مسلسل قيامة أرطغرل عن فترة تاريخية هامة وهي فترة حكم المغول ومحاولتهم في السيطرة على الدولة العثمانية والقضاء عليها، وتحديداً في القرن ال 13، وكيف استطاع أرطغرل في القضاء على المغول والصليبين طوال سنين حياته، وقد جاء الجزء الرابع من مسلسل قيامة أرطغرل مكمل للثلاثة أجزاء السابقة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة ال 137 اليوم من الجزء الخامس.