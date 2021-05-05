13 مايو موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

قال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن “مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول ستقام في 13 مايو (أيار) الحالي. وألغيت المباراة التي كانت مقررة يوم السبت الماضي عقب احتجاج جماهير يونايتد ضد ملاك النادي الأمريكيين، عائلة غليزر، واقتحامها ملعب أولد ترافورد المغلق أمام الجماهير بسبب قيود جائحة كوفيد-19.

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