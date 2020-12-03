هنا شيحة تظهر في حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" بعد اعتارها عن حفل تكريم أشرف زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الفنانة هنا شيحة، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بالرغم من غيابها مساء أمس عن احتفالية تكريم الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بحجة جلوسها في المنزل لتماثلها الشفاء من فيروس كورونا.

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.