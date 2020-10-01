أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، أن بلاده اتفقت على إطار للمفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية.



وأضاف بري، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أن "الجيش اللبناني هو من سيقود المحادثات".

ولفت إلى أن "الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "ممثلي الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان سيشاركون في الاجتماعات".

وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني أن "لبنان وإسرائيل طالبا أمريكا بأن تكون وسيطا في ترسيم الحدود".

وأكد أنه "بمجرد التوصل إلى اتفاق سيتم توقيعه من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل".

وذكر أن "الاتفاق الإطاري ينص على أن تبذل أمريكا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات بأسرع ما يمكن".

وأشار بري إلى أن "الاتفاق تم قبل فرض عقوبات أمريكية على وزراء لبنانيين بينهم مساعد له".

وأضاف أنه طالب الرئيس الفرنسي ماكرون بالضغط على شركة توتال لعدم تأجيل التنقيب البحري عن الغاز .

وتُعدّ قضية الحدود البحرية المشتركة مسألة شائكة، خصوصاً بسبب النزاع القائم حول حقوق التنقيب الساحلي.

وفي فبراير/شباط 2018 وقّع لبنان أول عقد له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في رقعتين في المتوسط مع اتحاد شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك".

وفي أبريل/ نيسان أعلنت بيروت أنّ عمليات الحفر الأولية في الرقعة رقم أربعة أظهرت وجود غاز لكن ليس بكميات مجدية تجارياً.

ولم تبدأ عمليات استكشاف الرقعة رقم تسعة التي تضم جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل.

وفي العام 2019 أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية.